Stiri pe aceeasi tema

- Varsta pana la care se poate acorda parintelui concediu de ingrijire a copilului bolnav ar putea fi modificata, noul prag propus fiind cu cinci ani mai mare. In prezent, aceasta este limitata la 7 ani. „Dupa ce depașește aceasta varsta, ce trebuie sa facem cu el? Sa-l inchidem in casa și sa-l lasam…

- In ceea ce a fost un an unic și plin de provocari pentru familii, copiii au nevoie de magia cadourilor mai mult ca niciodata. Indiferent daca e vorba de jocuri de societate , papuși sau nisip kinetic, jucariile sunt un element esențial in zilele de sarbatoare, iar goana dupa cadourile perfecte capata…

- Copiii italieni ar trebui sa primeasca numele de familie ale ambilor parinti, a decis Curtea Constitutionala de la Roma, modificand astfel traditia prin care toti nou-nascutii sunt numiti automat dupa tatal lor, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a raportat ca cel putin 169 de cazuri din 11 țari au fost diagnosticate cu „hepatita acuta de origine necunoscuta” și s-a inregistrat cel putin un deces care are legatura cu un focar de hepatita cu virus necunoscut care afecteaza copiii din Europa și SUA. Abia s-a…

- Zeci de copii s-au imbolnavit de hepatita acuta severa fara ca virusurile care provoaca hepatita virala acuta sa fie detectate la vreunul dintre cazuri. Mai multe țari europene se confrunta cu aceasta problema, iar o marte dintre cei care se imbolnavesc au avut nevoie de transplant de ficat. Sfaturi…

- Hepatita misterioasa ce ar putea afecta grav copiii poate fi tinuta la distanta prin spalarea corecta a mainilor dupa frecventarea locurilor publice. Avertismentul a fost lansat de unul dintre cei mai cunoscuti pediatri din Romania. Dr. Mihai Craiu a postat un mesaj cu sfaturi utile pentru parinti,…

- Un copil era cat pe ce sa ajunga sub roțile unei mașini dupa ce a ieșit brusc in fața acesteia, pe carosabil. Șoferul a reușit sa vireze, dar a publicat imaginile, lasand un mesaj pentru parinți.

- Din cauza situației financiare de acasa, din ce in ce mai mulți parinți aleg sa-și lase copiii și sa plece in strainatate. Cu toate ca nu este o decizie ușoara, aceștia se sacrifica pentru cei mici pentru a le oferi un viitor mai bun. Insa și copiii au de suferit, chiar daca raman cu bunicii […] The…