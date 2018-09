10 septembrie… o cronologie a valorilor

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum se vede, cele mai reusite proteste se desfasoara cand nu-si aroga nimeni organizarea lor. Pe marginea acestora se poate specula la nesfarsit. Mitingul din 10 august se inscrie in seria marilor manifestari de strada prin duritatea violentelor. Presa franceza s-a grabit sa faca o comparatie cu…

- „Sute de mii de oameni au manifestat in interiorul Iranului, impotriva guvernului condus de catre presedintele Hassan Rouhani si impotriva regimului ayatollahilor. Acesti protestatari isi indrepta nemultumirile impotriva liderilor islamici ai Iranului, din cauza conditiilor economice care se degradeaza…

- Compania Hoteliera InterContinental Romania [CHIR], proprietarul hotelului InterContinental București, unul dintre cele mai recunoscute hoteluri din București, a inregistrat o cifra de afaceri de 59.78 milioane de lei in 2017. Acest rezultat reprezinta o creștere de 14% fața de 2016. Datele financiare…

- Marius Manole, Oana Pellea, Florin Calinescu, Natalie Ester, Ilona Brezoianu, Marcela Motoc, Cristian Bota, Alex Calin, Olimpia Malai si Maria Obretin sunt actorii care au anuntat pana acum ca vor strange semnaturi in cadrul campaniei #FaraPenali, initiativa civica sustinuta de USR, scrie news.ro."Timp…

- Traficul rutier se va restrictiona marti pe Calea Victoriei, intre bd. Ion Campineanu si bd. Regina Elisabeta, precum si pe str. Constantin Mille, pana la ora 11.00, cu ocazia organizarii unui ceremonial militar, organizat de "Ziua Drapelului", in Piata Tricolorului, in intervalul orar 9.00 - 11.00,…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a aprobat, luni, raportul la proiectul de lege privind infiintarea Institutiei pentru promovarea valorilor nationale "Regele Mihai I", a precizat presedintele comisiei, Eugen Nicolicea, informeaza Agerpres.Potrivit proiectului initiat de deputatul PSD…

- Golaniada [1] , cunoscuta și sub denumirile Fenomenul „Piața Universitații”, Manifestațiile din „Piața Universitații”… Evenimente de masa petrecute, intre 22 aprilie și 15 iunie 1990, cu o durata de 53 de zile și adunand in jur de 50.000 de oameni in fiecare seara… Protestele, cele mai ample din istoria…

- Astazi se implinesc 28 de ani de cand autoritatile statului, in frunte cu Ion Iliescu, au planuit, apoi au pus in practica anihilarea fenomenului „Piata Universitatii”, un eveniment sangeros care a ramas in istorie ca Mineriada din iunie 90.