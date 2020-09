10 septembrie 1989. Catastrofa pasagerului Mogosoaia. Peste doua sute de morti. Cea mai mare catastrofa din Romania pe timp de pace

Stiri pe aceeasi tema

- Punctul de trecere a Dunarii cu bacul intre orasul Isaccea, judetul Tulcea, si localitatea Orlovka, regiunea Odessa, Ucraina, a fost deschis, miercuri dimineata, traficului de marfa, iar comisionarii vamali dau asigurari ca acesta va fi tranzitat in perioada imediat urmatoare. Lucrarile de amenajare…

- Zeci de tone de azotat de amoniu, substanța care a provocat explozia de la Beirut, depozitate in condiții periculoase au fost descoperite de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe...

- Un barbat in varsta de 45 de ani, din judetul Galati a condus fara permis de conducere pe raza localitatii I.C.Bratianu, judetul Tulcea. La data de 2 august a.c., politistii Postului de Politie I.C.Bratianu au depistat un barbat in varsta de 45 de ani, din judetul Galati, in timp ce conducea un autoturism…

- Județul cu cele mai multe cazuri de noi imbolnaviri COVID-19 in ultimele 24 de ore este Brașov, cu 113 imbolnaviri raportate in ultimele 24 de ore. Acesta este urmat de Argeș, cu 106, și București, cu 101.68 de cazuri noi au fost confirmate la Bacau, 59 la Galați, 54 in Dambovița și 50 in Ialomița.…

- Numarul persoanelor internate cu COVID-19 in judetul Braila este de 78, iar cel al decedatilor ca urmare a contactarii virusului de 15, dintre care ultimul deces a fost intregistrat in ultimele 24 de ore, la un barbat de 71 de ani, cu mai multe comorbiditati, potrivit informatiilor furnizate miercuri,…

- Premierul Ludovic Orban a spus ca pensiile vor creste anul acesta, dar procentul va fi stabilit in functie de situatia economica a tarii. "Cu cat vom creste pensiile, vom decide dupa ce avem toate analizele economice care sa ne prezinte realitatea economica din Romania si capacitatea de a creste pensiile,…

- In intervalul 08.07.2020 (10:00) – 09.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 17 decese (13 barbați și 4 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Argeș, Bihor, Bistrița-Nasaud, Brașov, Cluj, Dambovița, Galați, Gorj, București, Tulcea și Vrancea.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, luni, noi avertizari Cod galben de inundatii, ce vizeaza rauri din judetele Tulcea si Galati, pana la miezul noptii. Potrivit hidrologilor, pana la ora 00:00, vor fi scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide,…