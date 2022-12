Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop Cristina Demetrescu luna decembrie. Noi incerci pentru fiecare zodie. Astrologul Cristina Demetrescu a prezentat horoscopul penru luna decembrie. Ultima luna din an aduce optimism, dar și sentimente pozitive pentru unele zodii. De asemenea, aceasta luna este una in care trebuie sa fim sinceri,…

- Horoscop zilnic 30 noiembrie. Astazi se formeaza un aspect de susținere intre Mercur din Sagetator și Saturn din Varsator, aspect care da structura ideilor noastre, rabdare in luarea deciziilor și maturitate, ințelepciune in dialoguri. Tot astazi, Luna va tranzita zodia Pești și ne va incarca cu sensibilitate,…

- VIDEO HOROSCOP 24-30 octombrie: o saptamana de foc. Cum sunt influențate zodiile de eclipsa de Soare și de 2 planete in retrograd Horoscop 24-30 octombrie: urmeaza una dintre saptamanile de foc ale acestui an atat de special, 2022. Marți, 25 octombrie este eclipsa in Scorpion și pe 28 octombrie Jupiter…

- Marte, planeta actiunii, din zodia Gemeni formeaza astazi un careu cu Neptun din zodia Pești, aspect tensionat care poate aduce multa confuzie, neclaritate in gandire, acțiuni greșite și lipsa de concentrare. Ne rasfrangem energia in prea multe direcții și nu vom reuși sa ducem nimic la bun sfarșit.…

- Cu siguranța toata lumea iși dorește cel puțin siguranța financiara. Unii oameni chiar vor mai mult decat un echilibru in aceasta sfera, așa ca muncesc pana iși fac o afacere roditoare și de succes. Specialiștii susțin ca exista 5 trasaturi deosebite pentru oamenii care sunt bogați și care se bucura…

- Horoscop zilnic sambata, 24 septembrie 2022. Venus, planeta iubirii și a banilor, din zodia Fecioara va forma o opozitie cu Neptun, planeta iluziilor, din zodia Pesti. Acest aspect se va resimti și in urmatoarele zile. Va aduce confuzie in plan sentimental, iluzii prea mari și tendința de idealizare…

- Iata cum arata un top 3 al celor mai nesuferite zodii și de ce oamenii se feresc de ele cat pot!Top 3 astrologic greu de suportatLeuLeii nu sunt intotdeauna greu de suportat intr-un grup, dar ii indeparteaza pe ceilalați atunci cand incep sa se laude. Orgoliul lor atinge cote inalte și atrag instant…

- Seria aspectelor tensionate care vizeaza energia Fecioarei continua și astazi cu o opoziție intre Soare și Neptun din zodia Pești. Acest context astrologic ne poate aduce imaginatie, inspirație, insa in egala masura ne poate face mult prea visatori și ne putem iluziona și lasa pacaliți destul de ușor.…