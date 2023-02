Stiri pe aceeasi tema

- Pana de curent in Munții Apuseni. Circa 19.000 de utilizatori au ramas fara energie electrica. Zeci de arbori, doborați de viscol Aproximativ 19.000 de utilizatori aflați in zona Munților Apuseni din Alba au ramas fara curent electric in noaptea de duminica spre luni, dupa ce viscolul a doborat zeci…

- Meteorologii au emis vineri, 24 februarie, o avertizare cod galben de ninsori și viscol, valabila pentru 12 județe, incepand de la ora 12.00, pana sambata, la ora 16.00. De asemenea, a fost prelungita avertizarea cod portocaliu de viscol pentru zona inalta a județului Cluj pana sambata, la ora 15.00.Avertizarea…

- ANM a emis o informare meteo valabila de vineri, de la ora 20.00, pana luni la ora 12.00. Ploile cuprind toata țara, iar la altitudini mai mari de 1.500 de metri va fi lapovița și ninsoare. Totodata, 13 județe se vor afla sub Cod galben de ninsori și viscol. Potrivit informarii meteo, aria precipitațiilor…

- Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), in intervalul 19 februarie, ora 12:00 - 20 februarie, ora 12:00, Codul portocaliu vizeaza raurile din bazinele hidrografice: Tisa - sector aferent S.H. Valea Viseului, Viseu, Iza, Lapus (judetul Maramures), Tur (judetul Satu…

- Potrivit hidrologilor, in intervalul 18 februarie, ora 16:00 - 20 februarie, ora 12:00, pe fondul valabilitatii Codului portocaliu se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide, cresteri de debite si de niveluri, cu posibile depasiri ale Cotelor de aparare, pe raurile…

- Zapada viscolita de noaptea de vineri spre sambata, 27/28 ianuarie, a a dus la blocarea traficului pe unele drumuri din județele Galați și Braila. Zeci de localitați au ramas fara energie electrica.

- Prezent vineri in judetul Prahova, unde a facut vizite la operatori economici din mai multe localitati, ministrul Economiei a afirmat, raspunzand unei intrebari, ca numarul companiilor mici si mijlocii care s-au inchis in cursul anului trecut nu este mai mare decat cel inregistrat in anii anteriori.…

- Municipiul Fagaraș a primit, prin Hotarare de Guvern, statutul de stațiune turistica de interes local . Guvernul Romaniei a adoptat miercuri, Hotararea pentru aprobarea atestarii unor localitați sau parți din localitați ca stațiuni turistice de interes local și privind modificarea art. 2 și anexei nr.…