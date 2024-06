Stiri pe aceeasi tema

- Apararea Civila din Fasia Gaza a anuntat ca zece membri ai familiei liderului politic al Hamas, Ismail Haniyeh, au fost ucisi marti intr-un atac aerian israelian impotriva unei tabere de refugiati din orasul Gaza, transmite AFP. Zahr Haniyeh, sora liderului miscarii islamiste palestiniene, a fost ucisa…

- Karim Kahn, procurorul Curții Penale Internaționale (CPI), a solicitat, luni, emiterea unor mandate pentru arestarea premierului israelian, Benjamin Netanyahu, și a ministrului Apararii, Yoav Gallant, din cauza ofensivei lansate in Fașia Gaza, proceduri similare fiind lansate și impotriva liderilor…

- Zeci de cadavre au fost descoperite ingropate in curtea unui spital din Fasia Gaza care a facut obiectul unui raid israelian, a declarat duminica Apararea Civila din Gaza, in timp ce premierul israelian a promis ca va creste presiunea asupra Hamas, informeaza AFP. „In zilele urmatoare, vom creste presiunea…

- Presedintele Turciei, Recep Erdogan, a prezentat, miercuri, condoleante liderului politic al Hamas, Ismail Haniyeh, caruia i-au fost ucisi trei fii in Fasia Gaza in timpul unui atac revendicat de israelieni, au anunțat reprezentanții sai de presa. Declarațiile liderului turc vin intr-un moment de deteriorare…

- Trei fii ai liderului Hamas, Ismail Haniyeh, au fost uciși miercuri intr-un raid aerian israelian in Fașia Gaza, au anunțat gruparea islamista palestiniana și familia lui Haniyeh. Armata israeliana a declarat ca verifica acest raport., potrivit Reuters. Haniyeh, care locuiește in strainatate, in Qatar,…