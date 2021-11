10 remedii la îndemâna oricui împotriva durerilelor de picioare: Călcâie, genunchi sau de șold Durerea de calcaie apare de regula ca un efect secundar al fascitei plantare. Este o afectiune ce provoaca durere ascutita in calcai sau la baza piciorului, in timp ce stati sau mergeti. Aceasta afectiune apare atunci cand exista o iritatie dureroasa a fascitei plantare si pornește de la calcaie la degetele de la picioare. Acesta este motivul principal al durerilor de picioare. Durerea se resimte cel mai mult cand individul cu fascita plantara face primii pasi dimineata si scade pe parcursul zilei. 10 tratamente la indemana oricui pentru durerile de picioare ● Intr-un borcan de sticla amestecați… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

