Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii au studiat esantioanele selenare aduse pe Pamint de misiunea Chang'e-5 si au descoperit ca acestea au o vechime de aproximativ 1,96 miliarde de ani, oferind o noua perspectiva asupra evolutiei Lunii, a anuntat Administratia Nationala Spatiala din China (CNSA), informeaza Xinhua. Prima lucrare…

- Zona lacului Tahoe din California a ajuns sa arate și sa miroasa ca o scrumiera din cauza fumului lasat de incendiile care au mistuit totul in cale in ultimele zile. Din aglomerația de anul trecut, cand oamenii iși gaseau aici un refugiu de aer curat, fugind din calea pandemiei, nu a mai ramas nimic.…

- In urma ploilor de ieri, salvatorii au fost solicitați pentru a efectua lucrari de defrișare a copacilor prabușiți de rafalele de vint puternic in raioanele Balți, Ungheni, Strașeni, Ocnița, Cahul, Falești, Florești, Briceni, Edineț, Glodeni, Rișcani etc. Astfel, angajații IGSU au intervenit in mai…

- Cel mai decorat canotator din istoria Jocurilor Olimpice, Elisabeta Lipa, se declara uimita de noua generație de sportivi romani, dupa ce echipajele naționale s-au intors de la Tokyo cu o medalie de aur si doua de argint. ''Sa ne uitam putin in spate, asa cu doua-trei editii, si sa vedem ca…

- Un copac mare s-a prabușit in scuarul Mihai Eminescu din centrul capitalei, in urma ploilor și vintului puternic. La fața locului, au intervenit responsabilii de la Spații Verzi, potrivit unor imagini surprinse de la fața locului.

- Imamul unei moschei din centrul Franței a fost suspendat de la atribuțiile sale în urma unor observații discriminatorii împotriva femeilor facute în timpul Eid al-Adha, cea mai importanta sarbatoare musulmana, potrivit AFP."Mmadi Ahamada a fost suspendat din funcții, așa…

- Proiectul „Riff 50 – Concert aniversar”, proiect aprobat pe Agenda Culturala 2021 a Consililui Județean Sibiu se va desfasura în zilele de 29 și 30 iulie 2021 la Muzeul Gazelor Naturale din Mediaș. Continua astfel seria de evenimete ce marcheaza o jumatate de secol…

- Vara este una dintre cele mai grele perioade pe care tenul tau trebuie sa o suporte. Soarele este foarte nociv pentru pielea ta, mai ales daca iti petreci timpul la plaja si iti place sa te bronzezi. De aceea este vital sa intelegi cum ar trebui sa il ingrijesti si ce ingrediente active sa elimini […]…