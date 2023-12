Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat, cu unanimitate de voturi, inițiativa legislativa USR prin care se garanteaza accesul neingradit al persoanelor cu dizabilitați insoțite de caini ghid in toate locurile publice, inclusiv in restaurante, hoteluri, magazine și in mijloacele de transport in comun. De asemenea, persoanele…

- Comunicat de presa Persoanele cu dizabilitați insoțite de caini ghizi, acces neingradit in instituții, magazine, transport in comun sau taxi. Vot unanim in Senat pentru inițiativa USR Senatul a adoptat, cu unanimitate de voturi, inițiativa legislativa USR prin care se garanteaza accesul neingradit al…

- Senatul a adoptat, cu unanimitate de voturi, legea propusa de USR, care garanteaza accesul neingradit al persoanelor cu dizabilitati insotite de caini ghid in toate locurile publice, inclusiv in restaurante, hoteluri, magazine si in mijloacele de transport in comun. De asemenea, persoanele cu dizabilitati…

- Senatul a adoptat, cu unanimitate de voturi, initiativa legislativa USR prin care se garanteaza accesul neingradit al persoanelor cu dizabilitati insotite de caini ghid in toate locurile publice, inclusiv in restaurante, hoteluri, magazine si in mijloacele de transport in comun. De asemenea, persoanele…

- O dieta echilibrata este esențiala pentru creșterea și sanatatea prietenului nostru patruped. Prin urmare, calitatea ingredientelor și aportul caloric corect sunt importante pentru bunastarea lui.

- Barbatul din Calarasi care a intrat joi noapte in casa fostei partenere si a injunghiat patru persoane s-a predat politiei luni dimineata. Autoritatile au efectuat cautari cu caini de urma și un elicopter, dar barbatul nu a fost gasit cinci zile. Luni dimineata s-a predat singur. Pe 5 octombrie, in…

- Echipajele ASPA au fost solicitate, in perioada 18-24 septembrie, de 133 de ori, in urma interventiilor fiind capturati 56 de caini. O persoana a fost muscata de un caine agresiv, in Sectorul 4, victima fiind transportata la spital, scrie News.ro.”In saptamana 18-24 septembrie colegii nostri au fost…

- Parul creț vine cu un set unic de provocari și cerințe de ingrijire. Este adesea mai uscat decat parul drept, este mai fragil și dificil de coafat, solicitand mai multa atenție in ceea ce privește ingrijirea de zi cu zi. Descopera in cele ce urmeaza care sunt caracteristicile parului creț și ale celui…