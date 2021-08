10 pompieri argeșeni, trecuți în rezervă. Care sunt aceștia Pentru 10 pompieri argeșeni trecuți astazi in rezerva este o zi plina de emoție și un start intr-o noua viața in care timpul o sa le permita sa-și indrepte atenția mai mult catre cei dragi de acasa. Cei 10 subofițeri pompieri sunt urmatori: – plutonier adjutant sef ROȘU CONSTANTIN; – plutonier adjutant sef TUDORA DANIEL; – plutonier adjutant sef DINESCU ROMEO; – plutonier adjutant OLAR RAMONA-MIHAELA; – plutonier adjutant sef STOICA GEORGEL-MARIAN; – plutonier adjutant sef LAZARESCU CATALIN; – plutonier adjutant sef ZOICAN DANIEL; – plutonier adjutant sef SLAVOIU SORINA; – plutonier adjutant sef… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

