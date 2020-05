10 persoane au murit, la Iași, după ce au băut spirt Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpa dupa noaptea trecuta, cand in comunitatea rușilor lipoveni din Stolniceni Prajescu, o localitate aflata la 70 de kilometri de Iasi, trei oameni au murit in mai puțin de 24 de ore. Analizele au aratat ca cele doua femei și un barbat s-au intoxicat cu alcool metilic. […] The post 10 persoane au murit, la Iași, dupa ce au baut spirt appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

