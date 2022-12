10 persoane au murit într-un incendiu puternic în Franţa Zece persoane, intre care cinci copii, au murit intr-un incendiu, vineri dimineața, in Franța. Focul a izbucnit intr-un apartament dintr-o cladire de langa orașul Lyon, au transmis oficialii locali. La ora 06:30, ora locala, oficialii francezi au declarat ca incendiul a izbucnit intr-un bloc cu șapte etaje din Vaulx-en-Velin, potrivit BBC . Alte patru persoane sunt in stare critica Pe langa cele 10 persoane care și-au pierdut viața, alte patru sunt in stare critica, iar 10 oameni au fost raniți ușor. 170 de pompieri au fost trimiși pentru a stinge incendiu. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

