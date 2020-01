10 orașe din China în carantină, 26 de morți, peste 800 de bolnavi din cauza coronavirusului 26 de oameni au murit și peste 800 s-au imbolnavit in China. 13 cazuri au fost depistate pana acum și in alte țari din Asia, 5 persoane care ar putea fi infectate sunt sub monitorizare in Scoția și o alta, in Irlanda de Nord. Pentru prima data de la descoperirea virusului, a murit un pacient The post 10 orașe din China in carantina, 26 de morți, peste 800 de bolnavi din cauza coronavirusului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

