Stiri pe aceeasi tema

- Primavara revine la Cluj și o data cu incalzirea vremii au ieșit și clujenii la plimbare.Aceasta este prima zi din an in care Bulevardul Eroilor e plin de viața, aproape ca in zilele bune. Oamenii poarta masca, dar sunt și increzatori ca vor veni vremurile schimbarii.Primavara frumoasa tuturor!

- Horoscop 20 februarie. Vești bune pentru cei din zodia Berbec care vor primii o marire de salariu și multe laude din partea conducerii. Berbec Astazi îți este recunoscuta valoarea și ești apreciat la adevarata valoare.…

- Cafenelele au fost pline in Italia, in prima zi de relaxare a restricțiilor. De astazi cele mai multe regiuni ale țarii permit redeschiderea barurilor și restaurantelor. Localurile pot ramane deshise pana apune soarele, iar restricțiile de calatorie sunt in sfarșit mai relaxate in zonele galbene.

- Pandemia ne-a dat, in mod cert, viața peste cap. Restricțiile, complicațiile economice, izolarea, stresul, anxietatea au afectat modul de a fi și ne-au obligat sa ne adaptam din mers la o noua realitate. Unii dintre noi mai ușor, alții mai greu. De la declararea oficiala a pandemiei, in 11 martie 2020,…

- Eveniment 37 de persoane și-au pierdut viața pe drumurile din județ, de la inceputul anului; alte 32 au fost grav ranite decembrie 30, 2020 14:41 De la inceputul anului, pe drumurile din județ s-au inregistrat 55 de accidente rutiere grave, in care 37 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 32…

- CHIȘINAU 30 dec - Sputnik. Ministerul Sanatații a lansat un spot video in care indeamna cetațenii sa marcheze sarbatorile de iarna in siguranța. © Sputnik / Дмитрий ПаршинPrimar din Michigan - „revolta” impotriva „tiraniei” COVIDIn filmuleț se vorbește despre virusul COVID-19, care in 2020…

- Oana Radu a fost una dintre cele mai controversate vedete „Bravo, ai Stil, Celebrities” . Artista a declarat ca abia dupa ce a vazut reacțiile fanilor emisiunii din mediul online, și-a dat seama ca acțiunile sale din cadrul competiției nu au fost potrivite.„Vinovata de acele acțiuni sunt doar eu. Aș…

- „Știința iși spune cuvantul. Dupa aceasta vaccinare, lucrurile vor fi altfel”, spune mitropolitul Olteniei, IPS Irineu, intr-un interviu pentru PressHub . El afirma ca preoții „s-au rugat la Bunul Dumnezeu ca oamenii de știința sa primeasca luminare și sa realizeze un vaccin, pentru ca oamenii sa poata…