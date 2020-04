10 nou-născuți de la maternitatea Odobescu din Timișoara, confirmați cu coronavirus. Mamele sunt negative Procesarea testelor pentru nou-nascuții de la maternitatea Odobescu, parte a Spitalului Municipal Timișoara, a dus la confirmarea, astazi, a informației ca sunt pozitivi cinci dintre ei. Conform primelor informații, cei mai mulți dintre ei sunt la aceasta ora externați, iar mamele lor au fost testate și sunt negative. Asta inseamna ca bebelușii s-au infectat de […] Articolul 10 nou-nascuți de la maternitatea Odobescu din Timișoara, confirmați cu coronavirus. Mamele sunt negative a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

