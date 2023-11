Stiri pe aceeasi tema

- Clubul de engleza „English 4 Kids” se va desfașura și in aceasta luna la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba, in data de 10 noiembrie 2023, in intervalul orar 15:00-16:00 și are ca tema „The Weather Forecast – Starea vremii”, o tema interesanta ce se va desfașura interactiv, folosindu-se carți…

- MAINE: „Pune stop depresiei și anxietații”, marți, la atelierul de Biblioterapie al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba „Pune stop depresiei și anxietații”, marți, la atelierul de Biblioterapie al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba Marți, 31 octombrie 2023, de la ora 17.00, psihoterapeutul…

- 31 octombrie: Un nou raft al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba va fi inaugurat la Farau Un nou raft al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba va fi inaugurat marți, 31 octombrie, la Farau. Marți, 31 octombrie 2023, la ora 12.00, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga”…

- Biblioteca Judeteana „Octavian Goga” Cluj organizeazӑ un curs gratuit de limba engleza pentru femei: „English for Women”. Cursul se va desfașura in perioada octombrie 2023 - februarie 2024 și se adreseaza femeilor cu varsta intre 35 și 65 de ani cu un nivel incepator sau intermediar de cunoștințe de…

- MAINE: Vegetables and fruits, maine, la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba, la Clubul de engleza „English 4 Kids” Vegetables and fruits, maine, la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba, la Clubul de engleza „English 4 Kids” Maine, 12 octombrie 2023, la ora 15.00, cei mici sunt așteptați la…

- Peste 3.800 de volume, in valoare de peste 140.000 de lei, achiziționate la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba, de la inceputul anului Peste 3.800 de volume, in valoare de peste 140.000 de lei, au fost achiziționate la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba, de la inceputul anului. In ultimii…

- 28 septembrie 2023 | Laboratorul de C`ArteTeatru la Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba 28 septembrie 2023 | Laboratorul de C`ArteTeatru la Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba Joi, 28 septembrie 2023, de la ora 15:00, Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba gazduiește o noua ediție a Laboratorului…

- 28 septembrie 2023 | Un nou raft al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, inaugurat in comuna Intregalde 28 septembrie 2023 | Un nou raft al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, inaugurat in comuna Intregalde Joi, 28 septembrie 2023, la ora 11.30, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana…