Stiri pe aceeasi tema

- Productii indragite de public sunt difuzate la DIVA de dimineata pana seara cu premiere saptamanale programate in zilele de duminica de la 16.00, respectiv marti si vineri de la ora 20.00. Saptamana 1-6 noiembrie aduce si trei premiere in Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Black Friday 2022 la Vivre.ro va incepe pe 11 noiembrie 2022. Cei dornici sa-și cumpere la reducere mobilier, decorațiuni interioare sau chiar cadouri de Craciun pentru cei dragi, pot alege dintre ofertele pregatite de Vivre de Black Friday 2022. Vinera Neagra este evenimentul de cumparaturi al anului,…

- Ți s-a intamplat și ție sa petreci minute in șir cautand un nou film sau serial care sa te mai suprinda? Te ajutam cu recomandari de la Disney+: doua producții pe care le vei savura negreșit și care te vor ține lipit de ecran: serialul Candy (premiera pe 12 octombrie) și filmul Rosaline (premiera pe...…

- Bun-venit la Tudum: Un eveniment Netflix internațional pentru fani, ediția 2022, o zi captivanta, plina de noutați exclusive, imagini in premiera, trailere, avanpremiere și interviuri cu cei mai cunoscuți creatori și vedete Netflix. Evenimentul virtual gratuit a sarbatorit fanii Netflix și a fost dedicat…

- Un tricou purtat de starul Michael Jordan, in timpul unuia dintre cele mai faimoase sezoane din cariera sa in NBA, s-a vandut joi pentru o suma record de 10,1 milioane de dolari la o licitație din New York, noteaza CNN . Suma de opt cifre a fost mai mult decat dublul estimarilor inițiale, stabilind…

- La jumatatea lunii octombrie se reia competiție Turda Dog Show dupa doi ani de pauza, cauzata de pandemia de COVID 19. Asociația Chinologica Turda organizeaza TURDA DOG SHOW 2022 pe data de 15 și 16 octombrie. Deocamdata locația evenimentului este in discuție, pana acum a avut loc pe stadionul de la…

- Ieri s-a anunțat ca, Guvernul ar putea veni curand cu un concept al reformei administrației publice. Daca pana acum se vorbea de reforma administrației publice locale, din declarațiile șefului statului, termenul de „local” a disparut cumva. Deocamdata nu este clar daca este vorba de o simpla scapare,…

- Disney+ s-a extins pe piata din Romania la inceputul acestui an si deja a devenit un concurent serios pentru Netflix. Daca nu ti-ai facut inca abonament, ti-am pregatit o lista cu cele mai bune filme disponibile in acest moment pentru a sti la ce sa te astepti. Pe net poti gasi deja numeroase liste…