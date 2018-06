10 motive sa apelezi la un program de DETOXIFIERE In ultima perioada, programele de detoxifire au castigat din ce in ce mai multa popularitate, insa anumite persoane se inscriu pe listele unor astfel de terapii fara sa stie in ce anume consta. Rezulta astfel foarte multi bani cheltuiti, deplasari in alte orase sau chiar alte tari si nemultumiri ulterioare, doar pentru ca asa au inteles ca este la moda sau au auzit diverse vedete laudandu-se ca au trecut pragul unor clinici de detoxifiere. ... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se poate spune ca cei doi oradeni au dovedit ca se pot face bani din orice, chiar si din apa chioara. Important este sa ai idei, sa actionezi si sa nu renunți, orice ar fi. Cei doi sunt co-fondatori ai Asociatiei Europene a Producatorilor de Gheata (European Packaged Ice Association…

- Simona Halep, 26 de ani, locul 1 WTA, a pierdut clar finala turneului de la Roma, 0-6, 4-6, cu ucraineanca Elina Svitolina, 23 de ani, locul 4 WTA. (Detalii aici) Jocul Simonei Halep a lasat de dorit și i-a permis Elinei Svitolina sa domine meciul pe intreaga durata. 1. Fara arma principala Venita dupa…

- O aeronava operata de Austrian Airlines, care circula pe ruta Larnaca - Viena si avea 145 de pasageri la bord, a aterizat de urgenta pe Aeroportul International Henri Coanda, marti dimineata la ora 8:54, din cauza unor motive tehnice, au anuntat reprezentantii Companiei Nationale

- Dupa tot scandalul cu privire la salariile personalului din zona medicala HotNews.ro a solicitat INS date mai amanunțite cu privire la cauzele care au condus la aceste scaderi (in termeni absoluți, salariile din domeniul sanatații și asistenței sociale au scazut in februarie cu 61 de lei in medie).…

- Angela Fazakas este inginer de profesie, dar acum preda matematica, chimie și fizica la clasele V- VIII ale școlii din localitatea Bezid, județul Mureș, acolo ea unde locuiește. In timpul liber face impletituri din paie, iar acum a adus o mare parte din ele la Targul de Paște din Parcul Herastrau. Profesoara…

- Calatoriile, poate cele mai de pret amintiri din viata unui om. Parca niciodata nu poti vedea tot ceea ce este de vazut într-un loc, iar fantastica Italie nu face decât sa confirme acest lucru.

- In prag de primavara, Alexandra Dinu recomanda o cura de detoxifiere cu ajutorul unui produs minune. Este vorba despre Depurativo Antartico din gama Tisanoreica a lui Gianluca Mech. Se toarna 30 mg de produs intr-un pahar cu apa, care se bea pe stomacul gol. “Eu sunt adepta unui stil de viața sanatos.…

- Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatii, a indemnat toate partidele de opozitie sa boicoteze alegerile parlamentare din acest an, deoarece formatiunile politice respective nu ar avea sanse electorale in conditiile sistemului mixt de vot.