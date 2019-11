Stiri pe aceeasi tema

- 1. Viorica Dancila este puternica și face fața oricarui adversar, dovada fiind invitațiile la dezbatere pe care i le-a facut contracandidatului sau. Klaus Io-hannis este laș, dovada fiind frica de o confruntare cu contracandidata lui. 2. Viorica Dancila este o luptatoare, la dezbatere…

- Membrii PMP vor vota impotriva candidatului PSD, impotriva mediocritații in politica a scris pe Facebook Eugen Tomac, președintele formațiunii, anunțand ca voturile lor vor merge spre Klaus Iohannis. „Imi pare rau ca nu am avut o dezbatere serioasa in al doilea tur intre primii clasati. PSD merita prezentat…

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Fostul europarlamentar PNL Traian Ungureanu critica dur refuzul lui Klaus Iohannis de a participa la o confruntare televizata cu Viorica Dancila. "Refuzul princiar al Presedintelui...

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, marti, ca viziunea si proiectele presedintelui Klaus Iohannis, candidatul liberalilor la prezidentiale, trebuie cunoscute de cetateni, sustinand ca, daca liderul PSD, Viorica Dancila, doreste o dezbatere ar trebui sa o faca cu el pentru a discuta despre "dezastrul…

- La alegerile prezidențiale din 2014, ne-am unit in speranța de a pune un președinte capabil și cu o majoritate incredibila atat romanii din afara cat și cei de acasa l-au ales pe Klaus Iohannis. Cinci ani mai tarziu, realizam ca am trecut prin cei mai grei ani pentru o Romanie conectata european, ingenuncheați…

- La alegerile prezidențiale din 2014, ne-am unit în speranța de a pune un președinte capabil și cu o majoritate incredibila atât românii din afara cât și cei de acasa l-au ales pe Klaus Iohannis. Cinci ani mai târziu, realizam ca am trecut prin cei mai grei ani pentru…

- Jurnalista Sorina Matei a facut o paralela intre Klaus Iohannis si alti doi sefi de stat, poate cei mai importanti, Vladimir Putin si Donald Trump, in privinta comportamentului politic. Sorina Matei a concluzionat ca presedintele Iohannis este singurul care, in 4 ani, nu a dat niciun interviu, nu a…

- Candidatul PSD la presedintia Romaniei, premierul demis Viorica Dancila, a lansat un nou apel catre contracandidatul Klaus Iohannis sa accepte o dezbatere publica pe realizarile de pana acum si proiectele pe care le au ambii candidati, inainte de...