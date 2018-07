Stiri pe aceeasi tema

- Un tren a deraiat duminica in nord-vestul Turciei, inregistrandu-se multi morti si raniti, a relatat agentia de presa Demiroren, citata de Reuters. Potrivit agentiei de presa Anadolu, cinci vagoane au...

- Un tren de calatori a deraiat in nord-vestul Turciei, provocand o mare tragedie. Potrivit autoritaților, sunt peste 80 de victime: cel puțin 13 morți și 73 de raniți Accidentul feroviar s-a produs in jurul orei 18.00. Trenul, o cursa Istanbul – Edirne, a deraiat in apropierea orașului Corlu, langa satul…

- Un tren a deraiat duminica in nord-vestul Turciei, inregistrandu-se multi morti si raniti, a relatat agentia de presa Demiroren, citata de Reuters. Potrivit agentiei de presa Anadolu, cinci vagoane au iesit de pe sina intr-o regiune in apropiere de granita cu Grecia. Trenul transporta peste…

- Un tren a deraiat duminica in nord-vestul Turciei, inregistrandu-se cel puțin 13 morti si 73 de raniti, a relatat agentia de presa Demiroren, citata de Reuters. Potrivit agentiei de presa Anadolu, cinci vagoane au iesit de pe sina intr-o regiune in apropiere de granita cu Grecia. Trenul transporta peste…

- Marocanul Abderrahman Bouanane a fost condamnat vineri de un tribunal finlandez la inchisoare pe viata pentru injunghierea mortala a doua femei si ranirea altor opt persoane in 2017, in cursul primului atac terorist cu care s-a confruntat Finlanda, relateaza agentia Reuters. Bouanane,…

- Cel putin patru persoane au fost ucise si alte 20 au fost ranite duminica intr-un atac inca in curs intreprins de oameni inarmati asupra unei cladiri oficiale din Jalalabad, in estul Afganistanului, au anuntat responsabili locali, informeaza AFP si Reuters. Cel putin trei explozii au rasunat,…

- O camioneta a trecut de pe carosabil pe trotuar, intre pietoni, luni, la Toronto; incidentul s-a soldat cu noua morti si 16 raniti, potrivit primului bilant anuntat de politia canadiana, dar unul dintre raniti a decedat ulterior, transmite Reuters. Soferul a fost retinut si identificat, a declarat presei…

- O camioneta a trecut de pe carosabil pe trotuar, intre pietoni, luni, la Toronto, iar incidentul s-a soldat cu noua morti si 16 raniti, a anuntat politia canadiana. Bilantul prezentat de Reuters a fost comunicat de adjunctul sefului politiei din...