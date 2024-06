Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii orientați spre succes vad eșecul ca pe o limita din care invața. Ei vad eșecul ca pe o modalitate de a se imbunatați, mai degraba decat ca pe un afront la adresa valorii lor ca ființa umana. Cei care se straduiesc prea mult sunt oameni carora le este atat de teama de eșec incat […]

- Pentru unii bautori de cafea, amaraciunea preparatului este ceea ce ii confera un asemenea farmec. Pentru alții, scopul laptelui și al zaharului este de a ascunde acest gust amar. Din nefericire, acesta ascunde și o mare parte din aroma reala a cafelei. Pentru a pastra aroma, dar a contracara o parte…

- Venit din Pakistan pentru a lucra in Romania, Hassan s-a obișnuit cu lumea rapida și concurențiala a livrarii de mancare de la noi. Totuși, el a descoperit ca claxonatul constant al șoferilor romani poate fi o provocare majora. "Este foarte greu pentru mine", spune el, exasperat."Oamenii din Romania…

- Precipitațiile cu descarcari electrice și vantul puternic din noaptea de 11 – 12 iunie au provocat numeroase caderi de arbori și crengi peste liniile electrice, producand astfel rupturi de conductoare soldate cu intreruperea avariata a livrarii energiei electrice catre consumatorii deserviți din partea…

- Ioan Turc, primarul municipiului Bistrița și președintele PNL Bistrița-Nasaud, care candideaza pentru un nou mandat la Primaria Bistrița, a anunțat marți, in cadrul unei conferințe de presa, obiectivele propuse pentru alegerile locale din 9 iunie. Ioan Turc a precizat ca obiectivul PNL este de a pastra…

- ”Cand stam de vorba cu oamenii pe strada ne spun. Am vorbit cu toti liderii fialialelor, cu toata conducerea de campanie a PNL sa folosim faptele noastre, faptele administratiei liberale pentru a argumenta de ce mergem in fata cetatenilor sa le cerem votul”, a spus presedintele PNL, la Iasi.Nicolae…

- ”Cand stam de vorba cu oamenii pe strada ne spun - . Am vorbit cu toti liderii fialialelor, cu toata conducerea de campanie a PNL sa folosim faptele noastre, faptele administratiei liberale pentru a argumenta de ce mergem in fata cetatenilor sa le cerem votul”, a spus presedintele PNL, la Iasi.Nicolae…

- Videoclipul postat pe platforma X (fostul Twitter) miercuri, dezvaluie momentul unic in care pasarea incepe sa emita sunete care seamana izbitor de mult cu sirenele de poliție. Aceasta descoperire a avut loc in timp ce polițiștii au auzit inițial sunetele neobișnuite in apropierea secției și au fost…