Stiri pe aceeasi tema

- Bolile cardiovasculara (BCV) continua sa ramana principala cauza de morbiditate și mortalitate in lume. Decesele cauzate de BCV raman alarmant de ridicate și se estimeaza ca in 2030 vor atinge cifra de 23 milioane, deși ratele generale ale mortalitații s-au redus in ultimele decenii. Grupul…

- Marți, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, alaturi de șeful Serviciului de Investigații Criminale și specialiști din cadrul acestui serviciu pe linia combaterii infracțiunilor informatice, au susținut o conferința de presa avand ca tema „Perspectivele actuale ale criminalitații informatice”.…

- KRUK Romania, lider in domeniul responsabilitații financiare și plații sustenabile a datoriei, susține cu fermitate importanța responsabilitații financiare in familie și a educației financiare pentru copii. Compania recunoaște ca lipsa unei educații adecvate poate duce la provocari financiare semnificative…

- Ințelegerea contractuala dintre CSM Ceahlaul Piatra Neamț și președintele executiv Marin Mitran se va incheia la finalul acestei luni. Anunțul a fost facut astazi, 24 octombrie, de finanțatorul gruparii pietrene, Ioan Anton Mazarianu, la un post de televiziune local: Marin MITRAN și Ioan Anton MAZARIANU…

- O femeie de 53 de ani, din Braila, a fost amendata cu 1.600 lei, dupa ce cainele sau cu potential agresiv a omorat o pisica, in timp ce era plimbat fara botnita, potrivit Agerpres.In urma unor imagini video aparute in mediul online, in care se observa atacul cainelui asupra pisicii, fapta petrecuta…

- Banca Centrala Europeana analizeaza modul in care inteligenta artificiala (AI) ar putea ajuta la intelegerea inflatiei, dupa ce ani de zile au fost presiuni subevaluate asupra preturilor si a fost intarziata demararea celei mai agresive inaspriri a politicii monetare din istoria institutiei, transmite…

- Aeroportul Internațional Henri Coanda Otopeni este una dintre cele mai importante porți de intrare in Romania și, in consecința, are de-a face cu un volum semnificativ de trafic rutier in fiecare zi. Gestionarea eficienta a parcarii la acest aeroport este o chestiune cruciala, care influențeaza in mod…

- In timp ce majoritatea le considera doar hrana, unele alimente servesc mai multor scopuri decat am crede, relateaza Eva.ro .De la ingrijirea pielii și parului pana la vindecarea bolilor, unele dintre ele sunt atat de benefice, incat poți gasi o soluție la aproape orice problema doar aruncand o privire…