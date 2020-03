Stiri pe aceeasi tema

- COVID-19, boala produsa de noul coronavirus, ne afecteaza pe toți, chair daca nu suntem bolnavi. Pana in prezent, aproape 100.000 de persoane au fost infectate, numarul cazurilor din Romania depașind recent 150. Mai mult de 3.300 de persoane au murit in intreaga lume dupa ce au contractat virusul. Este…

- Presa nu are acces! ​Audierile miniștrilor și votul pentru noul Guvern se vor desfașura in Parlament in condiții excepționale. Potrivit unor surse oficiale, audierile se vor desfașura intr-o singura sala sambata dimineața, iar miniștrii aflați in izolare sau carantina vor fi audiați prin sistem video.…

- Dormitorul este camera in care iți petreci majoritatea timpului acasa, așa ca este necesar ca aceasta incapere sa fie amenajata corespunzator, astfel incat sa te poți bucura de un somn odihnitor și de o stare buna de spirit in fiecare zi. Tocmai de aceea, iți venim in ajutor cu cateva sfaturi și iți…

- Cele mai frecvente metode de epilare sunt aparatul de ras, crema depilatoare, epilatorul, epilarea cu ceara și epilarea cu laser. Toate in comun, desigur, durerea. Corpul femeii este mai sensibil chiar inainte de menstruație și mai rezistent dupa. De aceea multe femei țin cont de acest aspect cand merg…

- Desemnarea Irinei Rimes ca ambasador onorific al Zilei Brancuși a starnit un val de reacții din partea opiniei publice. Vedeta a reacționat pe Facebook, dupa ce toata presa a ironizat mai mult sau mai puțin subtil declarațiile din conferința de presa susținuta joi la Ministerul Culturi. „Nu mai citiți…

- Fiica interlopului mexican El Chapo s-a casatorit intr-o maiestuoasa catedrala din Mexic. Presa internaționala o descrie drept nunta anului in țara traficanților de droguri. Alejandrina Gisselle Guzman Salazar este una dintre fetele lui El Chapo. Tanara și-a unit destinele cu un alt mebru al lumii…

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) a fost intrebata la ultima conferința de presa in limba engleza de crede despre faptul ca jucatoarele de top au mereu meciuri grele cu cele mai slab clasate. Partida Halep - Putintseva, contand pentru turul III de la Australian Open, va avea loc sambata dimineața, la…

- Preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut in noiembrie 2019 cu 0,3% comparativ cu luna precedenta, iar raportat la noiembrie 2018, s-au majorat cu 3,4%, informeaza Institutul National de Statistica printr-un comunicat de presa. Pe marile grupe industriale,…