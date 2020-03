Stiri pe aceeasi tema

- Știrile despre pandemia de coronavirus te panicheaza și te fac sa te simți anxios. Cu toate acestea iți dorești sa fii la curent cu tot ce se intampla. Deci, cum citim „sanatos” noutațile despre evenimentele recente? Exista o modalitate de a fi la curent fara ca acestea sa-ți afecteze sanatatea mintala?…

- COMUNICAT DE PRESA / SA FIM SOLIDARI! in Eveniment / on 16/03/2020 at 13:58 / Responsabilitatea si solidaritatea sunt, in aceste momente, cele mai eficiente si totodata cele mai la indemana arme pentru a reduce si chiar invinge raspandirea infectiei cu Covid -19. In acest context, primarul…

- COMUNICAT ROMGAZ sprijina Crucea Roșie Romana cu 1.250.000 lei in lupta cu Coronavirus COVID-19 Datorita ajutorului ROMGAZ, Crucea Rosie Romana achizitioneaza si distribuie 1.000.000 de masti medicale pentru protectia impotriva COVID-19

- Bolnavii de coronavirus iși striga durerea. Cum se manifesta COVID-19? Pentru unii, e o simpla raceala, ce poate fi ușor ignorata. Alți pacienți descriu senzații cumplite. Iata prin ce au trecut trei persoane depistate cu coronavirus.

- Patru angajați ai Comisiei Europene au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus, spun surse europene citate de Antena 3, cazurile fiind la directoratele pentru buget, afaceri internationale si mobilitate. Pe langa aceste cazuri se mai asteapta rezultatele analizelor pentru inca 3 angajati ai Comisiei…

- Fiica interlopului mexican El Chapo s-a casatorit intr-o maiestuoasa catedrala din Mexic. Presa internaționala o descrie drept nunta anului in țara traficanților de droguri. Alejandrina Gisselle Guzman Salazar este una dintre fetele lui El Chapo. Tanara și-a unit destinele cu un alt mebru al lumii…

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) a fost intrebata la ultima conferința de presa in limba engleza de crede despre faptul ca jucatoarele de top au mereu meciuri grele cu cele mai slab clasate. Partida Halep - Putintseva, contand pentru turul III de la Australian Open, va avea loc sambata dimineața, la…

- Preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut in noiembrie 2019 cu 0,3% comparativ cu luna precedenta, iar raportat la noiembrie 2018, s-au majorat cu 3,4%, informeaza Institutul National de Statistica printr-un comunicat de presa. Pe marile grupe industriale,…