Stiri pe aceeasi tema

- Circulația cu vehiculul la o distanța foarte redusa fața de un alt vehicul, reducerea brusca a vitezei de deplasare fara motiv intemeiat, de natura a intimida conducatorul acestuia, ori folosirea repetata a semnalelor sonore și/sau luminoase de natura a obliga nejustificat conducatorul de vehicul…

- Guvernul a modificat Codul Rutier printr-o ordonanta de urgenta care impune amenzi mai mari si defineste clar si ce inseamna comportament agresiv la volan. Autoritatile spera ca vor reduce, astfel, numarul de accidente. Soferii care vor depasi cu 70 de km/ora limita maxima de viteza isi vor pierde carnetul…

- FOTO| Iluminat eficient in satele aparținatoare Municipiului Aiud: A fost semnat contractul pentru execuția lucrarilor Iluminat eficient in satele aparținatoare Municipiului Aiud: A fost semnat contractul pentru execuția lucrarilor In cursul zilei de luni, 17 ianuarie, a fost semnat contractul privind…

- Realizarea masurilor din pachetul social, imbunatatirea vietii oamenilor au avut prioritate in fata interesului de partid, de a detine functia de premier. * Cresterea salariului minim brut pe economie cu 11%, de la 2.300 lei in prezent la 2.550 de la 1 ianuarie 2022. * Cresterea punctului de pensie…

- Primaria Municipiului Aiud a lansat, recent, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru execuție, in cadrul proiectului „Modernizarea sistemului de iluminat stradal in satele aparținatoare ale Municipiului Aiud”. Valoarea totala estimata a contractului este intre 1.915.840 lei,…

- Modernizarea sistemului de iluminat stradal in satele aparținatoare Municipiului Aiud: Licitația de aproape 2 milioane de lei, lansata in SEAP Modernizarea sistemului de iluminat stradal in satele aparținatoare Municipiului Aiud: Licitația de aproape 2 milioane de lei, lansata in SEAP Primaria Municipiului…