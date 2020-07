Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, va supune spre aprobarea plenului forului administrativ județean, in cadrul ședinței ordinare ce va avea loc joi, 30 iulie 2020, un proiect... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Peste 5,5 milioane de lei alocați in plus de Consiliul Județean pentru reabilitarea a 10 noi sectoare de drumuri județene Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, va supune spre

- In mai puțin de doua luni ar urma sa inceapa lucrarile de construcție a unui nou penitenciar, care il va inlocui pe cel cu numarul 13, amplasat in centrul Chișinaului. Deși lucrarile de proiectare au inceput acum 4 ani, inca in noiembrie 2016, pana astazi nu a fost selectata compania care urmeaza sa…

- Comisia Europeana a oferit un grant de 5,3 milioane de euro pentru construirea drumului de ocolire a satului Bahmut, pe traseul Chișinau-Ungheni-Sculeni. Lucrarile de construcție sunt in toi, fiind antrenați 60 de oameni și 18 unitați de tehnica. Potrivit unui comunicat de presa al Guvernului, drumul…

- Lucrarile de asfaltare a drumurilor județene sunt monitorizate permanent de Consiliul Județean Suceava, președintele Gheorghe Flutur efectuand saptamanal vizite de lucru pe aceste șantiere.Dupa inspecțiile de ieri, din teritoriu, șeful administrației județene a declarat ca a verificat execuția ...

- Ziarul Unirea Marius Hategan, vicepresedinte CJ Alba: Continuam lucrarile de intretinere a drumurilor judetene Dupa cum am mai afirmat, investitiile in infrastructura rutiera reprezinta una din principalele preocupari ale conducerii Consiliului Judetean Alba, fie ca vorbim de proiectele de modernizare…

- Forul deliberativ al județului Cluj a decis, in cadrul ședinței ordinare desfașurate joi, 28 mai a.c., suplimentarea bugetului destinat imbunatațirii infrastructurii de transport județean pentru anul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Consiliul Județean anunța ca pe sectorul Baișoara – Sacel – Liteni – Lita – Savadisla, situat pe drumul județean DJ 107M, au demarat lucrari de asfaltare pe sectoare, ca parte a lucrarilor de întreținere. Lucrarile de întreținere, în totalitatea…