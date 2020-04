10 medici din trei spitale prahovene au demisionat, în timp ce 27 de persoane au fost confirmate cu coronavirus, în județ! V. Stoica Epidemia de coronavirus care a cuprins și Romania a generat probleme in multe dintre unitațile medicale din intreaga țara. Dupa ce aproape 370 de cadre medicale au fost diagnosticate cu Covid 19, in urma contactului direct cu pacienți infectați sau din comunitate, a aparut un alt fenomen: demisiile sau amenințarile cu demisia din partea cadrelor medicale din spitalele romanești de stat. Și in județul Prahova s-au inregistrat demisii ale unor cadre medicale din spitalele de stat. Astfel, potrivit datelor furnizate de DSP Prahova, prin „vocea unica”, purtatorul de cuvant al Instituției… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – Iar faptul ca in statisticile nationale Caraș-Severinul apare cu 23 de vindecati nu are nicio legatura cu judetul nostru! Pana astazi, 2 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.738 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate…

- 2.738 de persoane au fost confirmate, in Romania, cu noul coronavirus Foto: Arhiva/ MApN 2.738 de persoane au fost confirmate, pâna în prezent, în România, cu noul coronavirus, a informat, joi, Grupul de Comunicare Strategica. De la ultima informare…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat, in urma cu puțin timp, numarul cazurilor de COVID-19 in Romania: 2738. Pana astazi, 2 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.738 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv,…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 2 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.738 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 267 au fost declarate vindecate și externate din unitați spitalicești: 91…

- Pana astazi, 1 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.460 de cazuri de persoane infectate cu virusul Covid – 19 (coronavirus), anunța Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 252 au fost declarate vindecate și externate (84 la București, 56 la Timiș, 26 la…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, Grupul de Comunicare Strategica a informat despre situația cetațenilor romani aflați in alte state. Pana in momentul de fața, 196 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu Covid-19 :…

- Numarul persoanelor infectate cu coronavirus in Romania a ajuns la 2.460, dupa ce alte 215 cazuri au fost confirmate in ultimele 24 de ore. Au fost inregistrate, in țara noastra 85 de decese, iar de la debutul virusului in Romania, 252 de persoane care s-au infectat au fost declarate vindecate și externate.57…

- Incepand cu data de 30 martie a.c., persoanele care parasesc locul in care au fost carantinate, fara aprobarea autoritaților competente, vor fi obligate sa reia ciclul de 14 zile de carantinare, suportand cheltuielile efectuate cu carantinarea acestora, și vor raspunde penal conform legii. Totodata,…