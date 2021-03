Stiri pe aceeasi tema

- Madalina Manole CSS Tulcea CS Farul Constanta s a impus in proba de aruncare a greutatii. Cristian Valentin Radu LPS "Nicolae Rotaru" CS Farul a devenit vicecampion al Romaniei la triplusalt. Roxana Constantin CSS1 Constanta a cucerit medalia de bronz la 400 m.Campionatul National la atletism, competitie…

- In perioada 19-20 februarie a avut loc Campionatul National U18 Individual. La competitia organizata la Poiana Brasov au participat mai multi sportivi legitimati la CSU Craiova, dar si la LPS Petrache Triscu, care au reusit sa obtina rezultate importante. Andreea Stan (CSU Craiova) s-a clasat pe primul…

- In perioada 19-20 februarie a avut loc Campionatul National U18 Individual. La competitia organizata la Poiana Brasov au participat mai multi sportivi legitimati la CSU Craiova, dar si la LPS Petrache Triscu, care au reusit obtina rezultate importante. Andreea Stan (CSU Craiova) s-a clasat pe primul…

- Competiția incepe astazi, la Poiana Brașov Campionatul Național de judo U 18, care are loc astazi și maine la Poiana Brașov, va avea in concurs și șase sportivi ai CS Unirea Focșani, pregatiți de senseii Adrian Moldoveanu și Mugurel Popa. Vor lupta pentru clubul focșanean Iulia Moldoveanu,…

- In urma extragerii, targoviștenii vor intalni pe U Craiova in faza sferturilor de finala! Confruntarea are loc intr-o singura manșa, Post-ul Chindia – Craiova, duel de foc intr-un interval de 4 zile, in cupa și campionat! Sa fim aproape de targovișteni apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- La finele saptamanii trecute, la Braila, s-a desfasurat Cupa Romaniei de Tineret. Competitia a fost abordata si de clubul SCM Craiova , cu sportivii antrenati de Ion Dragomir si Dora Mustatea, respectiv Ion Joita. Rafael Filip Rafaila, bronz la 64 kg Cel mai bun rezultat l-a inregistrat Rafael Filip…

- Cristian Pletea TT Top Star Constanta a cucerit trei medalii, dintre care doua de argint.La Buzau s a disputat Campionatul National de tenis de masa rezervat seniorilor masculin si feminin , iar pe podium au urcat si sportivi din Constanta.Cristian Pletea TT Top Star Constanta a cucerit doua medalii…

- Eugen Ilie a fost numit, marti, in postul de antrenor al echipei masculine de baschet CSA Steaua Bucuresti, potrivit site-ului oficial al clubului militar. Eugen Ilie, in varsta de 44 de ani, vine de la SCM U Craiova, unde a indeplinit pana acum functia de antrenor secund. Fost…