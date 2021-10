Planul lui Cîțu la moțiune: Scopul scuză mijloacele

Florin Cîțu a făcut înaintea moțiunii de azi declarații surprinzătoare. El a spus că nu mai are ce discuta cu USR PLUS momentan, dar că de marți, după moțiune, vor exista mai multe variante de lucru. El i-a acuzat pe cei de la USR PLUS de ipocrizie. Florin Cîțu s-a vaccinat duminică dimineață… [citeste mai departe]