Stiri pe aceeasi tema

- ”Incomingul este deosebit de important, fiind o activitate de export pentru tara, prin contributia de valuta adusa in Romania de catre vizitatorii straini. Din acest motiv, lansam spre consultare publica schema de minimis care va contribui la repozitionarea noastra, ca destinatie competitiva. Concret,…

- Oleg Tinkov, oligarhul rus sancționat de Marea Britanie, care s-a declarat impotriva razboiului din Ucraina și a criticat dur armata lui Putin, spune acum a fost obligat de Kremlin sa-și vanda participația la o banca importanta pe care a fondat-o chiar el.

- IPJ Alba cumpara peste 300 de calculatoare și laptopuri pentru dotarea structurilor inspectoratului. Valoarea investiției IPJ Alba cumpara peste 300 de calculatoare și laptopuri pentru dotarea structurilor inspectoratului. Valoarea investiției se ridica la peste 650.000 de lei, fara TVA. Inspectoratul…

- Valoarea navelor de lux aparținand oligarhilor ruși, confiscate de statele europene de la inceperea razboiului din Ucraina, a depașit cu mult doua miliarde de dolari. Ultimul dintre ele este considerat cel mai mare iaht din lume și este evaluat la peste 600 de milioane de dolari.

- Presedintele american Joe Biden si-a reiterat evaluarea conform careia Rusia a comis genocid in Ucraina, spunand reporterilor: „L-am numit genocid pentru ca a devenit din ce in ce mai clar ca Putin incearca doar sa stearga chiar si ideea a a fi ucrainean”, transmite CNN. Volodimir Zelenski, presedintele…

- In 2021 valoarea globala a producției agricole a ajuns la 46,1 miliarde lei in creștere cu 49% fața de anul precedent. In ultimii 70 de ani Moldova nici odata nu a inregistrat un așa nivel de creștere. Aceasta creștere a fost determinata atat de productivitatea mult mai ridicata cat și de creșterea…

- Oligarhul rus Oleg Deripaska are o avere estimata la șapte miliarde de dolari. Dar imperiul sau financiar a inceput sa se clatine dupa ce a fost inclus pe lista neagra de sancțiuni a SUA, in prima saptamana din aprilie 2018. Valoarea companiilor controlate de Deripaska a scazut la jumatate. Magnatul…

- Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru achiziționarea unui detector spectrometru de masa compatibil cu gazcromatograf. Valoarea totala estimata a contractului este de 763.025 lei, fara TVA. Spitalul Județean de Urgența Alba…