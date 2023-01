10 lucruri neștiute despre Nicolae Ceaușescu. Cum a ajuns copilul sărac, cu patru clase, în caleaşca reginei Elisabeta In urma cu 105 ani, se nastea la Scornicesti Nicolae Ceausescu. 26 ianuarie era declarata zi de sarbatoare nationala in perioada comunista, iar romanii se intreceau in a-i face cadouri „celui mai iubit fiu al poporului”. Nicolae Ceaușescu a fost unul dintre cei mai controversați lideri politici romani, dar și din lume. Iata 10 dintre lucrurile mai puțin știute despre fostul președinte al Romaniei, care a fost impușcat pe 25 decembrie 1989, alaturi de soția sa, Elena Ceaușescu. 1. A absolvit doar primele patru clase si a inceput sa lucreze de la 11 ani Nicolae Ceausescu s-a nascut pe 26 ianuarie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul petrolier saudit Aramco va deveni partener al companiilor Renault și Geely, prin achiziționarea a 20% din producția de motoare a Dacia, precum și din centrele de cercetare din Romania. Potrivit unui raport al Reuters, Renault și Geely Automobile din China se afla in etape finale de negociere…

- Romania a pierdut peste un milion de locuitori din 2011 pana in 2021, arata datele Institutului National de Statistica (INS). Cele mai insemnate scaderi ale populatiei rezidente in anul 2021 fata de nivelul indicatorului din anul 2011 se inregistreaza in Caras-Severin, Teleorman si in Hunedoara, fiecare…

- La fel ca alți lideri europeni, Metsola a insistat pe ideea ca votul impotriva Romaniei și Bulgariei ar fi fost o greșeala. "E vremea sa fim uniți. A fost o saptamana grea pentru Europa. Eram atat de aproape de aderarea Romaniei la Schengen. Le-a spus liderilor ca a fost cel mai dezamagitor curs. Decizia…

- Proiectul cablului submarin de transport de energie electrica prin Marea Neagra va avea o capacitate combinata de 3 gigawati si va ''stabili un record mondial in termeni de lungime'', a declarat sambata ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI. Szijjarto a spus ca o companie italiana…

- Agenda ministrilor de externe nu se putea limita la situatia din estul Europei, data fiind anvergura geopolitica globala a Aliantei. Vom vedea, probabil, un efort de consolidare a unei pozitii unitare fata de China, principalul competitor strategic al Occidentului. La sfarsitul acestei zile vom afla…

- Statele membre ale NATO furnizeaza un ajutor fara precedent Ucrainei si vor continua sa ii sprijine pe ucraineni prin distribuirea de elemente de aparare antiaeriana puternice si pentru reconstruirea infrastructurii de gaz si a celei electrice, a declarat marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice,…

- Konstantinos Passaris, supranumit și „Fiara din Balcani”, a fost condamnat la inchisoare pe viața in 2003, dupa ce a comis un dublu asasinat in timpul unui jaf armat din 2001, la o casa de schimb din București.Pana acum, Kostas Passaris a executat 22 de ani in penitenciarele Rahova, Craiova, Gherla…

- In primele zile ale lunii noiembrie 2022, procurorii DNA au ridicat de la IGSU documentele legate de achiziția a patru barocamere mobile cumparate pe bani europeni de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, la indicațiile lui Raed Arafat, in 2017, susțin surse din IGSU, pentru Libertatea.…