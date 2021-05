Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat, vineri, ca nu ia in calcul, in prezent, adoptarea de noi restrictii in contextul cresterii cazurilor de infectari cu SARS-CoV-2 si numarului de pacienti internati la terapie intensiva. ″In acest moment, nu”, a replicat premierul, intrebat intr-o conferinta de presa…

- Diana Matei și Marian Cleante formeaza unul dintre cele mai solide cupluri. Sunt impreuna de 18 ani și chiar daca au existat probleme in cuplu, cei doi le-au depașit de-alungul timpului. Artista a dezvaluit cum funcționeaza lucrurile in casnicia lor. „Noi avem o relație de complementaritate in multe…

Ministrul Muncii, Raluca Turcan spune ca pensia nu va mai putea fi cumulata cu salariul obținut de la stat, dar oricine poate opta sa ramana angajat și sa lucreze pana la varsta de 70 de ani.

- CARANSEBES – La ultima ședința a Consiliului Local Caransebeș, viceprimarul a intervenit la punctul Intrebari/Interpelari, dorind sa afle detalii despre salariul și programul de lucru al consilierului personal al primarului Felix Borcean, desemnat recent și administrator la operatorul de transport și…

- Horoscop 11 martie 2021. Astrologii vin cu surprize pentru unii nativi ai zodiacului, in aceasta zi.Horoscop 11 martie 2021. BerbecS-ar putea sa fiți un pic emoționali astazi, dragi Berbeci. Este posibil sa va simțiți mai puțin increzatori in sine decat de obicei și, de asemenea, s-ar putea sa va plictisiți…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, subliniaza importanta respectarii masurilor de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2, el atragand atentia asupra faptului ca „in situatia de fata se pot scapa lucrurile de sub control foarte usor”.

- Presedintele Klaus Iohannis i-a cerut joi ministrului Justitiei, Stelian Ion, sa explice public "de urgenta" cum s-a ajuns in situatia ca dosarul "10 august" sa fie clasat. "Solicit ministrului Justitiei sa explice public de urgenta cum s-a ajuns in situatia ca dosarul vizand evenimentele…

- Una dintre cauzele care fac posibila raspandirea COVID-19 este lipsa de atenție. Cand sunt relaxate restricțiile, oamenii, in loc sa pastreze vigilența, se relaxeaza și ei și ignora riscul ridicat la care se expun atunci cand se intalnesc fara sa pastreze reguli de igiena ori de distanțare.