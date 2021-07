10 lucruri inedite despre apa alcalină „Alcalinul” din apa alcalina se refera la nivelul pH-ului sau, iar diferențele dintre apa alcalina și cea de la robinet sunt chiar impresionante. Iata 10 lucruri inedite despre apa alcalina. Apa alcalina poate avea un gust mai amarui, diferit de apa de la robinet. Acest lucru poate schimba, de asemenea, gustul oricarei bauturi la care adaugați apa alcalina, cum ar fi cafeaua sau ceaiul. Totodata, adepții apei alcaline susțin ca hidrogenul suplimentar conținut de aceasta ofera o hidratare mai buna decat apa obișnuita, mai ales dupa un efort fizic intens. 10 lucruri inedite despre apa alcalina Cei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biserica Neagra din Brașov atrage anual sute de mii de turiști care sunt dornici sa o viziteze. Turiștii sunt atrași de istoria acesteia dar și de dimensiunile sale impunatoare. Iata 3 lucruri foarte puțin cunoscute despre Biserica Neagra din Brașov. 3 lucruri mai puțin cunoscute despre Biserica Neagra…

- Concepute special pentru a-ți veni in ajutor atunci cand te confrunți cu probleme auditive, toate tipurile de aparate auditive sunt eficiente și simplu de folosit. Este vorba despre o soluție practica, datorita careia iți poți relua parcursul normal al vieții și te poți bucura in continuare de conversațiile…

- Diana Matei a marturisit la Antena Stars ce a insemnat pentru ea pandemia de COVID-19. Vedeta a declarat ca simte ca a fost cel mai bun lucru care i s-a putut intampla in viața deoarece și-a dat seama de anumite aspecte la care nu se gandea a fi atat de importante.

- Violeta Alexandru a declarat luni, ca exista o problema de dialog intre Guvern și industria spectacolelor, dupa criticile organizatorilor de spectacole culturale in urma relaxarilor din 15 mai 2021.„Cred ca este o problema de dialog intre noi, echipa guvernamentala, și aceasta industrie. Ințeleg observațiile…

- Foarte mulți romani aleg sa casatoreasca in Suedia, iar mulți dintre ei iși cauta job-uri, unii stabilindu-se chiar și cu familiile. Daca vrei sa fac acest pas, trebuie sa știi cum este in Suedia, dar și ce salarii poți incasa. In principiu trebuie sa știi ca viața in Suedia este mult mai scumpa decat…

- Exista anumite lucruri pe care le facem zilnic, dar stiai ca unele dintre aceste activitati se pot transforma in dependente? Iata o lista cu lucruri surprinzatoare, de care ai putea fi dependent, fara sa iti dai seama!

- Cu trei etape inainte de finele turneului play out, FC Farul si a asigurat matematic prezenta in urmatorul sezon al Ligii a 2 a. Obiectivul din play out al "marinarilor" e ca, la final, sa ocupe locul intai in clasament. Ianis Zicu spune ca, in ultimii doi ani, de cand a venit el la Constanta, echipa…