10 lucruri de ŞTIUT despre Steagul lui Ştefan cel Mare Steagul lui Stefan cel Mare a fost expus în mai multe muzee din România, urmând ca, în aceste zile, sa fie prezentat si la Chisinau. Pe vestigiul care va fi expus aici, cu prilejul aniversarii a 2o de ani de la cucerirea Independentei de stat a R.Moldova, se afla brodat textul rugaciunii concepute chiar de Ștefan cel Mare. Iata si alte 10 lucruri bine de stiut despre acest steag: 1. Steagul liturgic al lui Ștefan cel Mare a fost creat de calugari, timp de patru luni, între 1 ianuarie și 11 aprilie 1500. Sau, în alți termeni, în cel de-al… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

