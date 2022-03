Comisia Electorala Centrala (CEC) a luat act de hotararea Parlamentului Republicii Moldova prin care, pe perioada starii de urgența, este posibila organizarea alegerilor locale noi in unele unitați administrativ-teritoriale. In acest fel, CEC a revocat hotararea de suspendare a procesului de organizare a scrutinului planificat, anterior, pentru data de 15 mai și a stabilit data de 29 mai curent pentru desfașurarea alegerilor locale in unele localitați din țara.