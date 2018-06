10 legi ale karmei care îţi modifică viaţa dacă nu le ştii Iata care sunt cele zece legi ale karmei care te vor ajuta sa intelegi ca nu poti scapa de consecintele faptelor tale. Exact ca in proverbul din batrani: "Culegi ceea ce semeni".

1. Legea Cauza-Efect "Semeni vant, culegi furtuna", spune o vorba din batrani. Mai devreme sau mai tarziu vom culege roadele actiunilor noastre. Daca vrei o viata linistita, fericita, in pace si iubire, exact asta trebuie sa oferi. Daca vrei prieteni buni, trebuie sa fii un prieten bun. Indiferent ce faci, Universul iti raspunde cu aceeasi moneda. Aceasta este cea mai mare lege a karmei: Legea Cauza-Efect.

2.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Identitatea nationala si forta viziunii elitelor au dat forma si constiinta Romaniei contemporane. In 2018 Romania are insa nevoie de noi resurse, care sa se manifeste intr-un proiect de tara in acord cu obiectivele sale europene. Dar pentru ca o natiune care nu-si cunoaste si nu-si respecta trecutul,…

- Viitorul tau, calitatea vietii tale sunt preocupari concrete, nu doar teme de discutii generale, la cafea. Lumea avanseaza tehnologic, mutatii in plan social te dezorienteaza, ai momente cand ai dori sa schimbi total domeniul in care activezi sau in care ai studiat si multe zile in care fugi de tine…

- Psihologul Libertatea, despre ce inseamna nunta pentru romani, ce rol are aceasta in durabilitatea și funcționalitatea unei relații și de ce reprezinta un deziderat atat de important pentru femei. Cezar Laurențiu Cioc ne explica din ce motiv casatoria inca e perceputa in conștientul colectiv ca o confirmare…

- Diabetul este o afecțiune in care nivelurile de glucoza din sange sunt prea mari, provocand leziuni ale circulației și nervilor, care, la randul lor, provoaca boli de inima și alte leziuni ale organelor. Indiferent in ce stadiu al bolii va aflati, exercițiile fizice reprezinta unul dintre cele mai importante…

- In fiecare an apar cel puțin doua zvonuri ca fostul coleg a lui Marius Moga a renunțat la burlacie și se pregatește de o noua etapa din viața lui. Adevarul este ca Randi vrea sa se insoare, dar in momentul de fața nu are cu cine. La cei 34 de ani, Randi nu s-a grabit pana acum sa ”se așeze la casa lui”,…

- Intrebari dificile la care nu este, totusi, atat de greu de raspuns. Astrologii ne vin in ajutor si au alcatuit o serie de ghidari care te pot calauzi in intelegerea menirii tale pe pamant. Semne de Foc: Berbec, Leu, Sagetator Semnele de Foc agita spiritele, vor schimbari, ei nu iau…

- Multe dintre primele studii asupra dezvoltarii copilului, in particular cele de traditie psihanalitica, au implicat, de asemenea, ca o data ce s-au stabilit originile dezvoltarii din primul an de viata, schimbarea era dificila sau imposibil de facut mai tarziu.Citeste continuarea pe Superbebe.ro