Stiri pe aceeasi tema

- Clientii ar putea plati mai mult pentru o masa la restaurant sau pentru abonamente la salile de fitness și piscine. Patronii din industria ospitalitatii anunta ca vor sa majoreze tarifele din cauza cheltuielilor mai mari cu utilitatile și cu forta de munca.

- Invitati la ZIUA LIVE sunt jurnalista Feri Predescu si dr. Florian Stoian.S a implinit anul atat de la alegerile locale cat si de la parlamentarele din 2020.Cum arata Constanta dupa anul politic 2021 marcat de crize politice, schimbare de premier, intrarea in opozitie a USR si preluarea puterii de o…

- Sindicalistii Cartel Alfa indeamna la acțiuni de forța, dupa ce au constatat ca funcționeaza. Avem nevoie de greve, proteste si acțiuni de strada, spun sindicalistii care felicita curajul colegilor CFR-iști de-a intrerupe lucrul și de-a protesta pentru condiții mai bune de munca, cat și pentru o salarizare…

- Romania trebuie sa iasa din "doliul" dupa forta de munca pe care a pierdut-o si sa se gandeasca cum poate fi suplinit acest deficit, sa apeleze la forta de munca mai ales din zona Asiei, a declarat, marti, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, Mihai Daraban. "Probabil trecem…

- Avocatul Poporului prezinta, vineri, rezultatul unei cercetari care prezinta situatia copiilor care au parintii la munca in strainatate. „Este o situatie pe care o consideram grava”, a transmis Renate Weber, care a adaugat ca este vorba de mai mult de 100.000 de copii, dar nimeni nu stie exact cati…

- 76.000 de copii din Romania cresc departe de parinții plecați la munca in strainatate, potrivit datelor organizației Salvați Copiii. Pandemia, spun specialiștii, le-a adancit dorul și anxietațile, iar riscurile in ceea ce privește dezvoltarea lor psiho-emoționala sunt mari. Sentimentul de abandon devine…

- Pentru a obține un loc de munca in strainatate prin reteaua EURES persoanele interesate trebuie sa fie inscrise in baza de date nationala. Inscrierile se pot face in cadrul agenției județene unde persoanele au domiciliul, potrivit AJOFM Maramureș. Cu aceasta ocazie se primesc informatii, indrumare,…

- Peste 60% dintre angajatii romani care isi cauta un alt loc de munca se considera subapreciati de angajator, iar intr-o pondere similara (61%) s-ar gandi sa accepte un post in strainatate, daca acesta le permite sa lucreze la distanta, reiese din rezultatele editiei de toamna a studiului Randstad…