Stiri pe aceeasi tema

- Articolul Cum a decurs vizita președintelui Klaus Iohannis la Școala nr. 11, prima unitate eco din Romania se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Klaus Iohannis a mers la prima școala eco din Romania. S-a declarat impresionat de ce a gasit in cea mai mare unitate gimnaziala din județ. La vizita…

- Artistul Tudor Chirila afima, intr-o postare pe Facebook, ca miercuri, cand se sabatoreste Ziua copilului, este inca o zi in care ne prefacem ca plasam copiii in centrul societatii noastre, in conditiile in care actuala generatie are temeri legate de viitor si cand sunt copii care nu au siguranta zilei…

- FOTO: Premierul Ciuca, in vizita la compania Transavia, in Alba. Masurile anunțate pentru sprijin in agricultura Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, joi, in cadrul vizitei in județul Alba, masuri pentru sprijinul fermierilor. Acesta a fost prezent la sediul companiei Transavia. Potrivit premierului,…

- Compania de logistica DP World marcheaza lansarea terminalului intermodal din Aiud, județul Alba. Intreaga investiție este estimata in jurul sumei de 15 milioane de dolari. Prin acest proiect, compania iși dorește sa transforme modul in care se transporta marfa din Romania in toata lumea. Terminalul…

- O persoana a furat un pistol mitraliera si munitie de la o unitate militara. Un angajat al armatei de la Centrul 110 Comunicatii si Informatica din Mamaia Sat a fost atacat prin surprindere, in noaptea de sambata spre duminica, in timp ce executa serviciul de paza in unitate. O persoana neidentificata,…

- Un individ cu cagula pe fața și inarmat cu arma alba a intrat intr-o unitate militara sambata seara și a dezarmat soldatul de paza. A fugit apoi cu arma acestuia și cu un incarcator cu 30 de cartușe. Ministerul Apararii Naționale anunța ca sambata seara, un militar de la Centrul 110 Comunicații și Informatica…

- S-a dat alarma la Constanța, sambata seara. Un individ cu cagula pe fața și inarmat cu o arma alba a intrat intr-o unitate militara și a furat arma și muniția soldatului de la paza. Incidentul s-a produs in seara zilei de 19 martie, la Centrul 110 Comunicații și Informatica din Mamaia Sat, transmite…

- Convorbire Iohannis – Zelenski: ”Vom avea grija de toți cetațenii ucraineni care ajung in Romania” Președintele Klaus Iohannis a scris, duminica seara, pe contul sau de Twitter, ca a avut o convorbire cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski. „Tocmai am avut o convorbire cu președintele Zelenski. L-am…