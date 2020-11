Stiri pe aceeasi tema

- Hotararile CJSU Cluj din 30.10.2020, privind noi masuri pentru limitarea și prevenirea raspandirii virusului SARS-COV-2 in județul Cluj ???? Avand in vedere numarul crescut de persoane infectate cu COVID-19 pe teritoriul județului Cluj, faptul ca rata de incidența cumulata la nivelul județului Cluj…

- CJSU a decis ca-n Șieu Magheruș sa se poarte masca și in spațiile publice deschise. Incidența cazurilor covid a depașit 3/1.000. In municipiu, mai mulți elevi de la Gimnaziala ”Ștefan cel Mare” raman de maine acasa. In urma analizei dinamicii cazurilor de COVID 19, CJSU a decis ca in localitatea Șieu…

- Societatea Naționala de Medicina Familiei (SNMF) pune la dispoziția pacienților un set de intrebari cu raspunsuri despre ce trebuie sa faca daca au simptome asemanatoare COVID și procedura de gestionare a cazurilor. Este un ghid formulat ca ”scrisoare deschisa de la medicul de familie catre pacientul…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Dambovita a constatat, ieri, … Post-ul Targoviște, in scenariul roșu! Restricțiile, obligatorii, din urmatoarele 14 zile apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Rata de infectare din municipiul Cluj-Napoca a ajuns la 3 la mia de locuitori, motiv pentru care Consiliul Județean pentru Situații de Urgența Cluj a decis sa adopte o serie de masuri restrictive. Pe modelul Capitalei, restaurantele, cafenelele și cinematografele din Cluj-Napoca se inchid, iar maștile…

- Pentru ca procesul obținerii unui vin de calitate implica numeroase provocari, mai ales daca acesta se realizeaza in propria gospodarie, specialiștii companiei Jidvei au pregatit pe site-ul campaniei o secțiune speciala de intrebari și raspunsuri cu privire la diferitele etape ale vinificației.…

- # Unde se afla SARS-CoV-2? – Virusul traiește și se reproduce in corpul uman. El se transmite cu ușurința de la o persoana purtatoare la o persoana neatinsa viral. Cum ne aparam? Distanțarea sociala nu permite virusului sa se apropie. # Cum ataca SARS-CoV-2? – Odata ajunse in apropiere, virusurile ataca…