10 insule mai putin cunoscute care merita vizitate macar o data in viata

- Cel putin 42 de persoane si-au pierdut viata dupa ce o portiune a unui viaduct de pe autostrada A10 s-a prabusit marti, la pranz, in apropiere de orasul Genova, in nordul Italiei. Bilantul, si de aceasta data provizoriu, a fost anuntat miercuri de procurorul din Genova Francesco Cozzi. Anterior, ministrul…

- Florin Piersic, in varsta de 82 de ani, a dezvaluit ca sufera pentru ca tot mai mulți dintre prietenii sai artiști se sting din viața. „Se duc toți oamenii pe care i-am iubit și i-am admirat in viata mea. Nu credeam ca eu am sa le aduc un ultim omagiu. Dar asta e...Nu mai zic nimic! Mai am…

- Cel putin 24 de persoane au fost ucise miercuri in explozia unei bombe in apropierea unei sectii de votare din orasul Quetta, in sud-vestul Pakistanului, atacul fiind revendicat de gruparea Statul Islamic (SI) pe...

- Internship-urile au prins un renume destul de prost pentru ca pana acum cațiva ani nu erau platite, iar multe companii trageau sa te țina cat mai mult pe o astfel de poziție inainte a scoate la bataie posturile permanente, remunerate pe masura. Acum lucrurile s-au schimbat cu totul, iar internship-urile…

- Cel putin 15 persoane si-au pierdut viata in inundatiile si alunecarile de teren din India, ceea ce face ca numarul deceselor provocate de musonul din acest an sa ajunga la aproape 200, potrivit unor surse oficiale preluate de AFP. Alunecarile de teren au provocat decesul a cel putin noua persoane in…

- Horoscopul saptamanii viitoare 17 - 24 iunie va recomanda sa nu va mai faceți griji și sa nu puneți mereu raul inainte! E o saptamana in care trebuie sa ne luptam cu propriile frici. Doua zodii primesc ce merita și au luptat mult pentru asta: bani, contracte noi, de ce nu, o viața noua!

- Cel putin 20 de persoane si-au pierdut viata in urma ploilor torentiale si a furtunilor care au afectat statul Uttar Pradesh din nordul Indiei, conform unui anunt facut sambata de autoritati, citat de agentia Xinhua, potrivit Agerpres. Decesele au avut loc in mai multe districte ale acestui…

- Pare o intamplare rupta din filme, dar este complet adevarata! Jurnalistul rus Arkady Babchenko, despre care presa a relatat marți (29 mai) ca ar fi fost asasinat la Kiev, este de fapt in viața. El a aparut miercuri (30 mai) la o conferința de presa la care participau mai mulți jurnaliști, care așteptau…