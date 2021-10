Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce oamenii obișnuiesc se aprovizioneze cu hartie igienica, baxuri de apa sau diverse snacksuri de sarbatori, exista cateva produse alimentare pe care trebuie sa le ai mereu in casa. Pastreaza intotdeauna congelatorul și camara pline cu cateva alimente esențiale, neperisabile. In acest fel,…

- Au o arhitectura frumoasa, fatade impresionante, un mobilier de calitate si rezistent, dar cateva hoteluri de 5 stele din Bucuresti ascund ceva ingrozitor, acolo unde ochiul clientului n-ajunge. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au verificat mai multe hoteluri de 5 stele din Capitala, vineri,…

- Viața are caile sale de a ne arata ca planurile pe care ni le facem au un scop aparte, iar uneori simplele noastre pasiuni este posibil sa aiba un corespondent complementar in celalalt capat al lumii.

- Potrivit ISU Buzau, in aceasta seara s-a produs o explozie fara incendiu intr-o gospodarie din Potoceni, in camera unde se afla centrala termica. In urma exploziei au rezultat 4 victime conștiente și cooperante ce prezentau arsuri de gradul 2 și 3, ce au fost transportate la spital.

- Vacanta este perioada cea mai asteptata de toata lumea, intrucat este oportunitatea perfecta pentru te putea relaxa, dupa un an intreg de stres si munca. Indiferent de anotimpul in care reusesti sa iti gasesti timp pentru o astfel de escapada, bagajul joaca un rol extrem de important pentru ca tu sa…

- Chiar daca e vara, prepararea mancarii și a bauturilor este o necesitate in majoritatea caselor. Și, pentru ca toți vrem, pe caldurile acestea infernale, sa gatim cat mai ușor și cat mai repede, avem nevoie de instrumentele potrivite pentru asta. Din fericire, ele exista. Se numesc blendere. De aproape…

- Romanii au inceput sa isi schimbe electrocasnicele mai repede, astfe ca daca, in trecut, ritmul de inlocuire a frigiderelor, aparatelor de gatit sau masinilor de spalat era intre 7-10 ani, cu un procent semnificativ din populatie care facea achizitii dupa 10-12 ani, acum cei mai multi (70,3%) le…

- Romanii au un adevarat cult pentru mamaliga. Cu smantana sau ciulama, acest preparat este adorat in orice bucatarie, iar fiecare gospodina se straduiesc sa il prepare cum se poate mai bine. Trebuie sa stim ca inn cazul in care ne-am straduit sa gatim așa ceva, dar produsul nu a fost ceea ce ne-am dorit,…