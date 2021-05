10 idei de afaceri mici pentru femei Datorita tehnologiei, o mulțime de afaceri mici pot prinde viața intr-un timp foarte scurt. Unele pot fi facute chiar din prorpia casa, iar femeile care vor sa aibe ceva al lor, pot oricand sa faca un pas inainte. 10 idei de afaceri mici pentru femei Facebook marketing este unul dintre cele mai intalnite job-uri, iar Facebook ofera training gratuit pe platformele sale de advertising ce includ Facebook, Instagram și Audience Network. Aceasta piața este in mare neexploatata deoarece Facebook ofera doar gestionarea conturilor companiilor care cheltuiesc peste 2000 de euro pe luna pe aceste platforme.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”In Romania rata de ocupare a persoanelor cu dizabilitati este sub media UE, si anume 43,7% fata de 50,6%, iar cadrul juridic nu stimuleaza in mod eficace capacitatea persoanelor cu dizabilitati de insertie profesionala. Serviciile publice de sprijinire a ocuparii fortei de munca sunt limitate si exista…

- Social-democrații spun ca o treime dintre angajații din Romania au salariul minim pe economie pe cartea de munca.”Astazi am decis sa depunem in Parlament un proiect de lege pentru a proteja drepturile salariatilor platiti cu salariul minim pe economie. Este inadmisibil ca intr-o tara europeana sa avem…

- Social-democrații spun ca o treime dintre angajații din Romania au salariul minim pe economie pe cartea de munca.”Astazi am decis sa depunem in Parlament un proiect de lege pentru a proteja drepturile salariatilor platiti cu salariul minim pe economie. Este inadmisibil ca intr-o tara europeana sa avem…

- Proiectul de lege prin care se acorda o zi libera platita celor care se vaccineaza, inclusiv elevilor, studenților și militarilor, a fost adoptat miercuri de Comisia de Munca din Senat. Proiectul urmeaza sa intre la vot în plenul Senatului și dezbatut apoi în Camera Deputaților în…

- Ioan Daniel Pop implinește astazi 22 de ani, s-a nascut și a copilarit in Șanț și studiaza Informatica la UBB Cluj-Napoca. Este unul dintre studenții de excepție ai județului care a conceput o carte aflata deja in topurile celor mai bine vandute carți. In plina pandemie, cand mulți dintre noi bajbaiam…

- Centrul de vaccinare impotriva Covid-19 inființat de Primaria și Consiliul orașului Ghimbav incepe sa funcționeze de vineri, 7 mai. Persoanele care doresc sa se imunizeze se pot inscrie direct la Centrul de Vaccinare, de pe strada Școlii nr. 7(Școala germana) incepand cu data de 05 mai, ora 12.00 sau…