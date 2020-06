Stiri pe aceeasi tema

- Suprafata regenerata de padure in Romania a scazut anul trecut cu 9,6% (-2.584 ha), la 24.459 hectare, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Cel mai mare volum de masa lemnoasa s-a recoltat in 2019 in regiunile de dezvoltare Nord-Est (26,8% din totalul volumului…

- Suprafata padurilor virgine din Romania a ajuns, in prezent, la 40.000 de hectare, aproape dublu fata de datele inregistrate in Catalogul National al Padurilor Virgine si Cvasivirgine, in urma cu 6 luni. Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe spune ca la preluarea mandatului Catalogul…

- Peste 50 de hectare de pasune si padure din comuna Borca au fost afectate de un incendiu pe care pompierii incearca sa il stinga de aproximativ 24 de ore, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Irina Popa. Potrivit acesteia, exista mai multe…

- Peste 64.000 de hectare de padure au fost afectate de fenomenele meteorologice deosebite de la sfarsitul lunii februarie. Vantul a doborat complet arborii pe o suprafata de peste 1.500 de hectare, din aria de competenta a Garzii Forestiere Brasov. Estimarile cele mai recente ale specialiștilor privesc…

- Pana sambata seara, pompierii din Alba au reușit sa stinga și incendiul de padure de la Poșaga, ce a izbucnit in urma cu trei zile, dar și cel de la Bistra. Continua intervenția la Ocoliș. Potrivit ISU Alba, in zona Poșaga a ars aproximativ 11 hectare de litiera de padure. Suprafața afectata la Bistra…

- Peste 150 de incendii de vegetatie uscata s-au inregistrat in judetul Harghita de la inceputul anului, fiind afectata o suprafata de aproape 650 de hectare, a precizat, miercuri, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Harghita, intr-un comunicat de presa. "De la inceputul acestui an,…

- Un incendiu de vegetație uscata a izbucnit, in aceasta dupa-amiaza la Paclișa. Arde litiera pe o suprafața de aproximativ 10 hectare. Detașamentul de pompieri din Alba Iulia intervine cu 2 autospeciale pentru localizarea și stingerea unui incendiu de vegetatie uscata in cartierul Paclișa. Din primele…

- Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare (ANIF) a incheiat cu fermierii contracte multianuale si sezoniere de irigatii pentru o suprafata de 827.242 hectare, in timp ce suprafata pregatita pentru contractare depaseste 1,045 milioane de hectare, a anuntat, miercuri, ANIF. "Incurajam toti…