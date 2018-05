Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry si Meghan Markle au fost declarati sot si sotie in cadrul ceremoniei de sambata, in capela St. George a castelului Windsor. Meghan Markle, care face parte acum din familia regala britanica, a purtat o rochie eleganta și simpla, cu maneci lungi, creatie a designerului britanic Clare Waight…

- Luni, Ducele și ducesa de Cambridge au facut cu mana mulțimii ce aștepta in fața spitalului sa vada cum arata noul membru al familiei regale. De indata ce a ajuns pe internet, fotografia a fost transformata rapid in subiect de meme in care cei doi fac cu mana unor personalitați. Uite cat de bine le-a...…

- Ducele și ducesa de Cambridge au parasit ieri spitalul St. Mary din Londra dupa numai o zi de la nașterea celui de al treilea copil, un baiețel. Cuplul regal a afișat un zambet larg și a salutat presa, scuzandu-se pentru momentele de așteptare. Kate Middleton i-a impresionat pe jurnaliștii stranși in…

- Tot mai mulți oameni declara ca au fost forțați sa-și descarce o aplicație care le scaneaza telefoanele, ștergand fotografii și texte “periculoase”. Aplicația se numește Jingwang Weishi, in traducere, web cleansing și scaneaza informațiile de identificare precum numarul IMEI, modelul și numarul de telefon.…

- Decanul de varsta al Asociației „Prietenii Munților“, Ioan Adamek, a implinit recent 92 de ani, dar inca bate cararile padurilor din jurul Reșiței. Chiar daca nu se mai avanta, cum o facea odinioara, tot mai merge dupa leurda și urzici cand da colțul ierbii, frumusețea florilor intalnite…