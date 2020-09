10 filme perfecte pentru Halloween

Stiri pe aceeasi tema

- Keanu Reeves a implinit 56 de ani pe data 02 septembrie. Actorul, devenit cunoscut dupa rolurile din Matrix și John Wick, este poate cel mai neobișnuit star de la Hollywood. Este foarte rezervat, duce o viața modesta și și-a donat cea mai parte din avere.

- Aveti probleme cu mirosurile neplacute precum cel de fum, praf, polen, precum si cu bacteriile sau alergenii din interior? Doriti sa scapati intr-un mod eficient de toate acestea, insa fara costuri prea mari?

- Senatorul UDMR Cseke Attila, candidat pentru functia de primar al municipiului Oradea, a declarat, joi, ca propune infiintarea unui fond cinematografic al municipalitatii, de 2,5 milioane de euro anual, pentru realizarea de filme artistice, filme pentru copii si documentare care sa includa tematica…

- Doi pescari din judetul Arad au salvat de la inec, in noaptea de sambata spre duminica, un barbat cu handicap locomotor care a cazut dintr-o barca si a fost purtat de curenti cativa kilometri, pe raul Mures, pescarii fiind surprinsi sa constate ca de undita era agatat un om, si nu un peste urias, cum…

- A fost bataie ca in filme intr-un avion cu destinatia Ibiza, Spania. Doi pasageri englezi au refuzat sa poarte mastile de protectie impotriva Covid-19 si s-au luat la bataie cu ceilalti pasageri. Scandalul-monstru s-a incheiat la Ibiza, unde cei doi englezi au fost arestati. Avionul in care a avut loc…

- Cu noile telefoane Huawei Seria Y și Huawei P40 lite E, disponibile și in Moldova, poți uita de momentele in care bateria se descarca brusc, in mijlocul unui apel, in timp ce asculți muzica sau navighezi pe Internet.

- Jaf la minut, intr-o casa din sectorul 1 al Capitalei Sursa articolului: Jaf ca in filme, in Capitala! Un barbat a furat bijuterii de 60.000 de euro dintr-o casa. Unde l-au prins polițiștii Credit autor: Realitatea De Mures. Source