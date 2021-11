Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este acuzata de catre Marea Britanie ca ar fi furat planurile pentru vaccinul Oxford/AstraZeneca, cu scopul de a a produce propriul ser, Sputnik V și pentru a caștiga cursa pentru elaborarea primului vaccin eficient anti-COVID-19. Surse din cadrul agenției britanice de contrainformații au declarat…

- ​Google a anunțat ca în aplicația vizuala de cautare Lens va fi adaugata posibilitatea de a pune și text, iar userii vor putea adresa cautari legate de ce vad. Un exemplu oferit este daca ți se strica o piesa de la bicicleta și nu știi cum se numește: faci o fotografie și poți afla direct cum…

- Vineri, 1 octombrie, incepe cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tanar, focus ″arta și tehnologie″. Programul include peste 100 de evenimente live (indoor, outdoor), online (live streaming, video streaming) și in eter. Va fi teatru in scena, pe strada, in vitrine,…

- Evenimentul anual Huawei emblematic pentru industria globala ICT – HUAWEI CONNECT 2021 – s-a lansat joi, pe 23 septembrie. Președintele rotativ al Huawei, Eric Xu, a deschis evenimentul cu un discurs intitulat „Inovarea continua pentru o digitalizare mai rapida”. Evenimentul din acest an, cu tema „Dive…

- De ceva timp industria iluminatului pare sa fie luata prin surprindere de apariția tehnologiei cu LED-uri. Industria LED-urilor a intrat intr-o faza de creștere datorita imbunatațirilor aduse tehnologiei care face ca LED-urile sa fie o opțiune viabila, care nu era posibila din punct de vedere tehnic…

- Raluca David e cercetator la Oxford si la Universitatea Edinburgh si a realizat un studiu cu privire la modul in care sunt afectati copiii de invatamantul online pe timpul pandemiei in tarile in curs de dezvoltare.

- In plina criza politica și guvernamentala, premierul Florin Cițu a postat pe contul sau de Instagram un clip in care apare in ipostaza de Superman. Clipul, un trucaj animat, are ca titlu ”Tehnologia asta” și un emoticon,și ni-l prezinta pe Florin Cițu in acțiuni de salvare din filmele cu super-eroul.…

- ”Vanzarile de sisteme PC au crescut, anul acesta, cu peste 50%, pe fondul cererii mai mari pentru astfel de produse, ca raspuns la necesitatea de sisteme cu putere mai mare de calcul, in contextul muncii de acasa, dar si pe fondul evolutiei pietei de gaming si a vanzarilor mai mari de jocuri”, anunta…