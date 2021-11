10 filme de Crăciun pe care să le vezi începând de astăzi pe Netflix Pentru ca mai este aproape o luna pana la Cracun, platforma de filme Netflix pregatește tot ce este mai bun pentru abonații sai. Iata 10 filme de Craciun pe care sa le vezi incepand de astazi pe Netflix. Fie ca vorbim de o comedie sau de un film romantic, Netflix iți ofera cate ceva din toate. Astfel, daca vrei sa te amuzi cu filme de Craciun poți alege dintre: 10 filme de Craciun pe care sa le vezi incepand de astazi pe Netflix 12 cadouri de Craciun O surpriza de Craciun Vacanța Un cavaler de Craciun O nunta de Craciun Daca ești o fire careia ii plac mai mult comediile, iata cinci filme amuzante… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jaf ca in filme la o firma de curierat din Timiș. Mai mulți indivizi au forțat, in noaptea de marți spre miercuri, cu o ranga ușile unei firme de curierat dintr-o localiatte de langa Timișoara și au fugit cu o suma mare de bani, pe care au sustras-o din seif.

- Patru filme poloneze recente, incluse in programul celei de-a 17-a ediții a Festivalului de Film Polonez CinePOLSKA, vor fi difuzate online, intre 3 si 7 noiembrie, pe platforma TIFF Unlimited (unlimited.tiff.ro).

- Cu ajutorul unei voci clonate electronic, 35 de milioane de dolari au fost furate de hackeri de la o banca din Dubai. Hotii s-au dat drept managerul unei firme care avea un cont la acea banca. Jaful este de proportii si pana in prezent este al doilea caz cunoscut in care se foloseste un „deepfake” audio.

- Iți chemi prietenii la o seara de filme și nu știi ce pelicula sa alegi? Daca sunteți pasionați de sport, iata cateva lungmetraje care sigur va vor capta interesul. Tu pe care l-ai alege? 5 filme de sport pe care sa le vezi cu prietenii cei mai buni The Blind Side (2009) Tradus in limba […] The post…

- Polițiștii aradeni au prins o banda de hoți de cai care au acționat pe raza județului Arad. Patru indivizi din județele Brașov și Covasna au furat șase cai din zona satului Țela. Ei au fost depistați de polițiști din Lipova. „Polițiștii orașului Lipova au reținut ieri, 15 septembrie a.c patru barbați…

- Pianistul clujean Bogdan Vaida va concerta, in acest weekend la Brasov, intr-o locație mai inedita, in cadrul celei de-a cincea editii a turnelului Classic Unlimited. Pianistul Bogdan Vaida continua turneul național Classic Unlimited, iar astazi, de la ora 17.00, muzicianul va concerta printre ursii…

- Cea de-a 47-a editie a Festivalului filmului american de la Deauville, care va incepe vineri seara, va fi marcata de revenirea starurilor hollywoodiene in acest oras din nord-vestul Frantei, in frunte cu Johnny Depp si Oliver Stone, intr-o competitie oficiala marcata de pelicule ce prezinta personaje…

- O familie din comitatul Warwickshire, in Anglia, a avut surpriza sa-l vada pe Tom Cruise aterizand cu elicopterul in gradina. Alison Webb a povestit la BBC cum a primit, impreuna cu partenerul si copiii lor, vizita neasteptata a actorului american, aflat in Europa pentru filmari la "Mission:…