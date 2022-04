Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Aurescu: CPI trebuie sa investigheze imediat crimele comise la Bucea Bogdan Aurescu. Foto: facebook/MAE. Curtea Penala Internaționala trebuie sa investigheze imediat crimele comise la Bucea și în alte localitați din Ucraina, a cerut la București ministrul de externe, Bogdan…

- Vizita sefului diplomatiei italiene la Bucuresti are loc in contextul agresiunii militare ilegale a Rusiei asupra Ucrainei si al interesului Italiei de a sprijini eforturile de gestionare a crizei refugiatilor ucraineni, potrivit unui comunicat al MAE.Intrevederea dintre cei doi demnitari se va concentra,…

- Romania s-a alaturat altor 38 de state, printre care Marea Britanie și Franța, și a sesizat Curtea Penala Internaționala de la Haga pentru a investiga presupusele crime de razboi, crime impotriva umanitații și acte de genocid comise de Rusia in Ucraina, a transmis miercuri ministrul Afacerilor Externe,…

- In contextul agresiunii militare ruse impotriva Ucrainei, precedata de recunoașterea ilegitima de catre Rusia a așa-numitelor „republici” separatiste Donețk și Lugansk, precum și in linie cu demersurile de același tip efectuate de toate statele membre UE, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu…

- Rusia a atacat Ucraina , iar premierul Nicolae Ciuca condamna, intr-un comunicat de presa, decizia Federatiei Ruse de a invada teritoriul Ucrainei, pe care o considera „un act ilegal de agresiune”, informeaza Agerpres . „Prim-ministrul Nicolae Ciuca condamna cu hotarare invadarea de catre Federatia…

- In contextul declaratiilor de joi ale ambasadorului Federatiei Ruse in Romania, Valery Kuzmin, ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a dispus ca acesta sa fie convocat joi, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, unde a avut loc o discutie la nivel de secretar de stat pentru afaceri strategice.

- Nu exista niciun pericol ca Romania sa fie atrasa intr-un conflict militar cu Federatia Rusa in acest moment, iar romanii nu trebuie sa fie speriați de o astfel de ipoteza, spune ministrul de Externe, Bogdan Aurescu. „Nu e cazul sa existe cetateni romani care sa fie alarmati ca vom fi tarati intr-un…

- "Nu e cazul sa existe cetateni romani care sa fie alarmati ca vom fi tarati intr-un razboi in vecinatatea noastra", a afirmat, duminica, seful diplomatiei romane, la un post TV. El a adaugat ca, in cazul unei actiuni militare a Rusiei in Ucraina, "exista un raspuns care va fi dat Federatiei Ruse"."Ne-am…