- Noul coronavirus pare sa se raspandeasca acum mult mai rapid in afara Chinei decat in interiorul țarii, iar aeroporturile din țarile afectate au inceput sa scaneze termic pasagerii pentru a-i depista pe cei infectați, scrie Reuters, potrivit MEDIAFAX.Tedros Adhanom Ghebreyesus, șeful Organizației…

- Libanul va interzice intrarea pe teritoriul sau a persoanelor care vin din tarile cele mai afectate de noul coronavirus - China, Iran, Coreea de Sud si Italia - cu exceptia libanezilor si strainilor care locuiesc in Liban, au anuntat vineri autoritatile libaneze, fara a preciza de cand va intra in vigoare…

- Soferii de TIR-uri au inceput sa refuze cursele catre statele afectate de coronavirus, in special catre Italia, tara cu care Romania are importante schimburi comerciale, a declarat pentru „Adevarul” Augustin Hagiu, presedintele Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT).

- Persoanele care vin din Italia sau care au venit recent din zonele afectate de coronavirus sunt plasate in carantina sau sunt izolate la domiciliu in contextul epidemiei de coronavirus de la nivel internațional. Pana in acest moment, niciun roman nu este infectat cu virusul coronavirus, insa mai mulți…

- In Timiș sunt izolate la domiciliu, pentru 14 zile, 122 de persoane. Este vorba despre cei care au fost in aceste zile in Italia sau China și carora li s-a recomandat izolarea voluntara la domiciliu. Direcția de Sanatate Publica Timiș transmite ca 122 de persoane sunt izolate la domiciliu in Timiș,…

- Opt maimuțe au fost infectate cu coronavirus pentru a se testa un vaccin care ar duce la stoparea epidemiei. Potrivit oamenilor de știința de la Institutul Național de Medicina din Statele Unite, acesta s-a dovedit eficient in tratarea animalelor cu Covid-19.Pe parcursul experimentului, maimuțele au…

- Direcția de Sanatate Publica Timiș a facut publice, astazi, informații legate de masurile care au fost luate in județul nostru cu scopul prevenirii apariției de cazuri cu coronavirus in Romania. Astfel, potrivit reprezentanților instituției, in urma videoconferinței de astazi cu ministerul Sanatații,…

- Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinau a emis un comunicat de presa in care face precizari cu referire la moldovenii stabiliți in nordul Italiei, acolo unde s-a declanșat un focar de coronavirus.