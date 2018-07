10 diferențe între oamenii deștepți și cei inteligenți Trebuie sa ințelegi ca exista o diferența clara intre o persoana deșteapta și una inteligenta. Ce reprezinta o persoana deșteapta? Un om destept este o persoana care a invatat si priceput niste lucruri pe care le poate aplica astfel incat sa rezolve problema sau sa obtina rezultatul corect. Ca sa fac o analogie cu scoala, un elev destept invata teorema lui Pitagora, o aplica intr-un triunghi dreptunghic si obtine rezultatul corect, rezolvand problema de geometrie. Un elev destept la matematica rezolva majoritatea problemelor de matematica, dar nu si pe cele de olimpiada judeteana/nationala. Un… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Problema supra-aglomerarii trenurilor care pleaca din Iasi a fost semnalata de nenumarate ori in ultimul an. Cauza principala este acordarea gratuitatii la transport studentilor si elevilor. Persoanele care pornesc la drum lung au de multe ori surpriza de a nu obtine bilet cu loc sau, mai rau, risca…

- Cateva sute de persoane s-au adunat, din nou, in aceasta seara, in Piața Unirii din Iași. Oamenii au venit, ca și alte dați, cu steaguri ale Uniunii Europene și Romaniei. Au avut, de asemenea, fluiere și vuvuzele. Scandarile au fost cele obișnuite, impotriva Guvernului, a PSD, a lui Liviu Dragnea. Protestatarii…

- Petre Lazaroiu, judecator CCR, a declarat ca institutia din care face parte nu i-a dat un termen presedintelui in care sa emita decretul de revocare a sefei DNA deoarece se merge pe colaborarea loiala intre autoritati, dar daca va refuza acest lucru, devine o problema a puterilor in stat.

- Inca o persoana a fost reținuta in cazul barbatului care a decedat la spital dupa ce a fost batut in fața unui club de noapte din Chișinau. Potrivit poliției, acesta a fost reținut azi dimineața. Banuitul are 25 de ani și este, de asemenea, sportiv K1. Oamenii legii il audiaza. Tot astazi, la ora 13:00,…

- RAC Nu esti genul de persoana care isi spala rufele in public. Preferi sa iti pastrezi viata personala doar pentru tine. De aceea, nu poti suporta atunci cand oamenii care nu te cunosc prea bine incearca sa intre cu bocancii in ea. Nu iti pasa cat de curiosi sunt, dar consideri ca trebuie…

- Campania "Fa ceva bun pentru Chișinau", lansata de candidatul independent la funcția de primar al Capitalei, Silvia Radu, ia amploare. Contribuția concreta a unui om de afaceri a pemis plantarea unui covor de flori în gradina publica Ștefan cel Mare. ”Un alt om…

- Au o capacitate intelectuala peste medie, sunt creativi și uneori geniali, dar oamenii inteligenți sunt nefericiți de cele mai multe ori. Iata cateva motive. Deși nimic nu pare sa le fie impotriva și sunt invidiați pentru mintea lor stralucita, oamenii inteligenți sunt uneori nefericiți și inadaptați…

- Dr. Borcea a relatat pentru Bihon.ro si Jurnal bihorean ca regreta modul in care asistenta de la UPU a vorbit cu pacientul și ca „asistenta nu are nicio scuza pentru atitudinea și comportamentul manifestat fața de pacient. Nu din punct de vedere medical a greșit, principiul medical aplicat…